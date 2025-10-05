ETV Bharat / state

एसआरएन के डॉक्टरों ने किया दुर्लभ ऑपरेशन, पैर की हड्डी से निकाला 2 किलो का ट्यूमर

प्रयागराज : स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल के डॉक्टरों ने बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धि हासिल की है. डाॅक्टरों ने 20 वर्षीय युवक के पैर की हड्डी (टीबिया बोन) से करीब 15 सेंटीमीटर लंबा और दो किलो वजनी ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला है. डॉक्टरों का दावा है कि यह अब तक टीबिया बोन का सबसे बड़ा ऑस्टियोकांड्रोमा (Osteochondroma) केस है. इसके पहले वर्ष 2023 में कर्नाटक में टीबिया बोन का 13 सेंटीमीटर लंबा ऑस्टियोकांड्रोमा केस दर्ज मिला था.

वरिष्ठ आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मनीष शुक्ला के अनुसार प्रयागराज के सुनील कुमार वर्ष 2011 से दाहिने पैर में गांठ से परेशान थे. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे लंबे समय तक इलाज नहीं करा सके. धीरे-धीरे गांठ इतनी बड़ी हो गई कि चलना-फिरना मुश्किल हो गया. हाल ही में एसआरएन अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि यह बिनाइन ट्यूमर नसों पर दबाव डाल रहा है. जांचों के बाद सर्जरी का निर्णय लिया गया. करीब दो घंटे चली जटिल सर्जरी में डॉक्टरों की टीम ने हड्डी से ट्यूमर को अलग किया गया.



डॉ. मनीष शुक्ला ने बताया कि यह ऑपरेशन अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ट्यूमर नसों और मांसपेशियों के बीच स्थित था. टीम ने चुनौती के साथ ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है. कुछ दिनों में वह अपने पैरों पर चलने लगेगा. एसआरएन अस्पताल के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉ. वी.के. पांडेय ने सफलता पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि एसआरएन के डॉक्टर कठिन से कठिन सर्जरी को भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं. यह उपलब्धि अस्पताल के साथ प्रयागराज के लिए गर्व की बात है.