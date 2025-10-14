VIDEO...प्रयागराज में ₹500-500 के नोटों की बारिश; बंदर बाइक से बंडल निकालकर पेड़ से लुटाए रुपए
वीडियो में साफ दिख रहा है कि बंदर ने जैसे ही बैग खोला उसमें नोटों की गड्डी निकली, जिसको वह दांत से काटने लगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 11:44 AM IST
प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज की सोरांव तहसील के कार्यालय में सोमवार को एक अजब नजारा देखने को मिला. यहां पर एक पेड़ से लगातार 20 मिनट तक 500-500 रुपए के नोट गिर रहे थे. यह देख तहसील कार्यालय आए लोग और वकील हैरान हो गए और रुपए लूटने में जुट गए.
दरअसल, तहसील कार्यालय के बाहर खड़ी एक बाइक की डिक्की में रखे बैग को बंदर लेकर भागा और पेड़ पर चढ़ गया. बैग में 500 रुपए के नोटों का बंडल था. बंदर ने बंडल निकाला और दांत से रबड़ को काटकर नोटों को पेड़ से गिराने लग गया.
जैसे ही नोट गिरने शुरू हुए, नीचे मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई. लोगों ने बंदर की यह हरकत देखी तो शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर बंदर कागजाें से भरा थैला तो वहीं छोड़ दिया लेकिन 500 रुपए के नोटों की गड्डी अपने मुंह में दबाकर और ऊंचाई की तरफ भागा.
वीडियो में साफ दिख रहा है कि बंदर ने जैसे ही बैग खोला उसमें नोटों की गड्डी निकली, जिसको वह दांत से काटने लगा. इसके बाद और ऊंचाई पर पहुंचकर उसके हाथ से नोट फिसलने शुरू हुए और एक–एक करके पूरी गड्डी तहसील परिसर में बिखर गई.
वकीलों ने नोट बटोरकर पीड़ित युवक को सौंप दिए: सोरांव तहसील के वकील राजीव ओझा के अनुसार, लोगों ने नोट इकट्ठे करने शुरू किए और जिसके थे उसको बटाेरकर देना शुरू कर दिया. सारे नोट इकट्ठे होने में करीब 20 मिनट का समय लगा. कुछ नोट पेड़ पर ही अटक गए थे. लिहाजा उन्हें किसी तरह से निकाला गया.
बैग में रुपए लेकर रजिस्ट्री कराने आया था युवक: बंदर ने जिस बाइक से बैग निकाला था वह एक युवक की थी, जो तहसील में रजिस्ट्री कराने के लिए आया था. फिलहाल इस घटना ने रजिस्ट्री कराने आए युवक की सांसें अटका दीं. वह बस, सिर पर हाथ रखकर बंदर को ही देखता रहा.
सभी नोट मिलने पर युवक घर लौट गया: वकीलों और लोगों ने गिरते नोट समेटे और युवक को वापस कर दिए. वकील राजीव ओझा ने बताया कि फिलहाल युवक ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया और सारे नोट वापस मिलने के बाद चुपचाप घर चला गया.
औरैया में भी अगस्त में बंदर ने उड़ाए थे नोट: उत्तर प्रदेश के औरैया में भी 28 अगस्त 2025 को स्थानीय लोगों पर अप्रत्याशित रूप से पैसों की बारिश हुई थी. एक बंदर ने औरैया की बिधूना तहसील कार्यालय में रोहिताश चंद्र की बाइक के बैग से नोटों की गड्डी निकाल ली थी और उसे हवा में उड़ा दी थी.
युवक को हुआ था 28 हजार रुपए का नुकसान: बंदर की इस हरकत के कारण मौके पर मौजूद लोगों में नकदी लूटने को लेकर होड़ मच गई. इससे बैग के मालिक रोहिताश चंद्र को 28,000 रुपए का नुकसान हुआ था. बैग में ₹80,000 थे, लेकिन केवल ₹52,000 ही बरामद हुए थे. बाकी के 28,000 रुपए उसे वापस नहीं मिले.
ये भी पढ़ेंः देखें नोटों की बारिश का VIDEO; बारात निकलते समय छतों और बुलडोजर पर चढ़कर रिश्तेदारों ने उड़ाए लाखों रुपये