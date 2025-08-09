Essay Contest 2025

उत्तर मध्य रेलवे की पहल ; प्रयागराज जंक्शन पर जल्द शुरू होगी रैपिडो बाइक-टैक्सी सेवा - RAPIDO BIKE TAXI SERVICE

उत्तर मध्य रेलवे (NCR) जोन के पहले रेलवे स्टेशन प्रयागराज पर सेवा शुरू की जा रही है.

प्रयागराज जंक्शन पर रैपिडो सर्विस.
प्रयागराज जंक्शन पर रैपिडो सर्विस. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 7:26 AM IST

प्रयागराज : उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई पहल करते हुए रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है. यह सेवा जल्द ही यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलते ही तेज और सुविधाजनक सफर का विकल्प प्रदान करेगी. यह सेवा एनसीआर ज़ोन के किसी भी स्टेशन पर पहली बार शुरू की जा रही है. दिल्ली और पुणे जैसे बड़े शहरों में यह मॉडल सफल हो चुका है और अब प्रयागराज में लागू किया जा रहा है.

उत्तर मध्य रेलवे के जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज जंक्शन पर विशेष काउंटर बनाया जाएगा. जहां से यात्री सीधे रैपिडो बाइक टैक्सी बुक कर सकेंगे. इस काउंटर पर रैपिडो के कर्मचारी भी तैनात रहेंगे, जो यात्रियों को तत्काल सेवा देने में मदद करेंगे. जल्द ही अन्य प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर सेवा को प्रारंभ किया जाएगा. योजना के सफल प्रयोग के बाद NCR भविष्य में कानपुर सेंट्रल और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी लागू कर सकता है. यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और यात्रा के अनुभव को सहज बनाने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की जा रही है. यह न सिर्फ सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि स्टेशन के बाहर की भीड़भाड़ को भी नियंत्रित करने में मददगार होगी.


बताया गया कि रैपिडो की ओर से एनसीआर प्रयागराज मंडल को आवेदन दिया गया था और स्टेशन पर रैपिडो सेवा शुरू करने की अनुमति मांगी थी. इस आवेदन को एनसीआर ने मंजूरी दे दी है. प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने बताया कि इस सुविधा के शुरू होने के बाद न सिर्फ यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक सफर का फायदा मिलेगा, बल्कि रेलवे को भी राजस्व मिलेगा. रैपिडो को आवंटित जो जगह होगी उसका शुल्क देना होगा.



