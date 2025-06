ETV Bharat / state

राज्य विश्वविद्यालय को पहली बार में ही मिला NAAC का 'A' ग्रेड; तीन दिवसीय मूल्यांकन के बाद बड़ी उपलब्धि - PRAYAGRAJ NEWS

राज्य विश्वविद्यालय को पहली बार में ही मिला NAC का 'A' ग्रेड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 29, 2025 at 11:04 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 11:10 AM IST 2 Min Read

प्रयागराज: प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) ने पहली बार में ही 'A' ग्रेड मान्यता दी है. यह ग्रेडिंग 16 से 18 जून के बीच विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में किए गए निरीक्षण के बाद प्रदान की गई. वर्ष 2023 में राज्य विश्वविद्यालय ने नैक मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था. यह विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर कई विश्वविद्यालय वर्षों की तैयारी के बावजूद ग्रेड 'A' हासिल नहीं कर पाते हैं. यह उपलब्धि हासिल होने के बाद कुलपति प्रो. अखिलेश सिंह ने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय, छात्र सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रहा है. पहली बार में ही NAC का 'A' ग्रेड हासिल होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. हमारा अगला लक्ष्य इससे भी बेहतर ग्रेड हासिल करना है. नई शिक्षा नीति और रोजगार परक पाठ्यक्रमों का लाभ: कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि NAAC ग्रेडिंग मिलने में नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन मुख्य कारण है. साथ ही अनुसंधान एवं परामर्श नीति, खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास, छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी कारक रहे. कुलपति प्रो. अखिलेश सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

विश्वविद्यालय में शोध और अनुसंधान के लिए 10 करोड़ रुपए की अक्षय निधि बनाई गई है. एक विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त है. विश्वविद्यालय में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम का निर्माण किया गया है. इसके अलावा उच्च स्तरीय कंप्यूटर लैब की भी स्थापना की गई है. राज्य विश्वविद्यालय की खास बातें: विश्वविद्यालय की स्थापना जून 2016 में हुई थी.120 छात्रों से शुरुआत हुई और अब 2200 विद्यार्थी 39 पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं. 740 कॉलेजों के करीब 5 लाख छात्र-छात्राएं इससे संबद्ध हैं. उच्चस्तरीय कंप्यूटर लैब, छात्रावास, स्टेडियम, लाइब्रेरी और आईटी सेंटर की स्थापना हुई है. अंकपत्र और प्रमाणपत्र जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है. 10 वर्षीय विजन डॉक्युमेंट तैयार किया गया है. अब तक 110 से अधिक शोधपत्र और 23 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. 56 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुबंध है. सिविल लाइंस स्थित पुराने परिसर से स्थानांतरित होकर अब नैनी के सरस्वती हाईटेक परिसर में फैला मुख्य परिसर 120 एकड़ में विकसित हो रहा है. छात्र सुविधाओं के विस्तार को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय है. यह भी पढ़ें: मुर्दों का मसीहा है बनारस का ये चार्टर्ड अकाउंटेंट; 63 हजार लावारिस लाशों का कराया अंतिम संस्कार, 6 करोड़ रुपए खर्च किए

