प्रयागराज में 5 लाख लूटने वाले 5 बदमाशों का पुलिस से सामना, 3 के पैर में लगी गोली, सभी गिरफ्तार

कब्जे से 4.84 लाख रुपये, तीन अवैध तमंचे, कारतूस और दो मोटरसाइकिल बरामद की गई.

prayagraj police encounter caught 5 criminals encounter 3 miscreants were shot
प्रयागराज पुलिस की मुठभेड़ में दबोचे गए तीन बदमाश. (etv bharat)
Published : August 15, 2025 at 9:05 AM IST

प्रयागराजः प्रयागराज के शांतिपुरम चौराहे के पास व्यापारी से हुई 5 लाख की लूट के मामले में दो दिन बाद पुलिस ने बेला कच्छर इलाके में मुठभेड़ के दौरान पांच बदमाशों को दबोच लिया. जवाबी फायरिंग में तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी. घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके कब्जे से 4.84 लाख रुपये, तीन अवैध तमंचे, कारतूस और दो मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं.


डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि होलागढ़ निवासी व्यापारी छेदीलाल गुप्ता 13 अगस्त को यूनियन बैंक से 19 लाख रुपये निकालकर लौट रहे थे. उन्होंने अपने साथी व्यापारी को 14 लाख रुपये दे दिए थे और शेष पांच लाख रुपये लेकर कार में बैठने ही वाले थे तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बदमाश पहुंचे और बैग छीनने का प्रयास करने लगे.

विरोध करने पर बदमाशों ने छेदीलाल के पैर में गोली मारी और रुपये लेकर फरार हो गए.
घटना के बाद पुलिस आयुक्त के निर्देश पर फाफामऊ थाना, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम बनाई गई. गुरुवार देर रात बेला कच्छर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध मोटरसाइकिलों को रोकने का संकेत दिया.


खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अल्तमस, फैज और अलीशान घायल हो गए. मौके से भागने की कोशिश कर रहे नबी अहमद उर्फ राजा और नदीम को भी दबोच लिया गया. ये सभी रुदापुर थाना फाफामऊ के रहने वाले हैं.


फाफामऊ थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि बरामदगी में लूट का 4.84 लाख नकद रुपया, तीन तमंचे, पांच कारतूस, दो खोखा और दो मोटरसाइकिल शामिल हैं. पुलिस पूछताछ में लूट की वारदात में उनकी संलिप्तता की पुष्टि हुई है. पुलिस ने इस मामले में फाफामऊ में केस दर्ज किया था. पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

प्रयागराज पुलिस एनकाउंटरयूपी पुलिस एनकाउंटरUP POLICEPRAYAGRAJ NEWSPRAYAGRAJ POLICE ENCOUNTER

