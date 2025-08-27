ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने निलंबित जेई की बहाली पर निर्णय लेने का दिया आदेश, ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में चल गई थी बिजली - ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

प्रयागराज : ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में 10 मिनट बिजली कटने की वजह से निलंबित किए गए अवर अभियंता को फिर से बहाल करने पर हाईकोर्ट पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया है कि वह मामले पर फिर से विचार करें. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने ललित कुमार की याचिका पर दिया है.

मुरादाबाद में 20 जुलाई 2025 को ऊर्जा मंत्री का एक कार्यक्रम था, इसी दौरान बिजली चली गई. लगभग 10 मिनट बाद आपूर्ति बहाल हो सकी. मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में अवर अभियंता (जेई) ललित कुमार को निलंबित कर दिया गया. ललित ने निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. याची अधिवक्ता प्रणेश कुमार मिश्र ने कहा कि निलंबन का आदेश सिर्फ विभागीय कमियों को ढकने के लिए पारित किया गया है. इसमें याची की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं बताई गई थी.

राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस मामले को दोबारा देखने के निर्देश दिए गए हैं. इस बात की पूरी संभावना है कि निलंबन आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा. कोर्ट ने इस आश्वासन को स्वीकार कर लिया और याचिका निस्तारित कर दी. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार अपने आश्वासन का पालन नहीं करती है तो याची को फिर से कोर्ट में आने की स्वतंत्रता होगा.