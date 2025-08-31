प्रयागराज : कौड़िहार ब्लॉक के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर सिंह यादव की हत्या मामले में पुलिस ने एक और अभियुक्त विजय पासी को गिरफ्तार कर नया खुलासा किया है. पुलिस पूछताछ में विजय ने हत्या के बाद शव की पहचान और स्कार्पियो छुपाने का राज उगला है. विजय के कुबूलनामे के मुताबिक शव की पहचान मिटाने के लिए 50 हजार रुपये में सौदा किया गया था.

बता दें, कौड़िहार ब्लॉक के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर सिंह यादव का शव पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के बमरौली स्टेशन के आउटर के पास ट्रैक पर मिला था. शव 8 टुकड़ों में कट गया था. 72 घंटे बाद भी शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने अज्ञात में अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन राम सिंह के कबूलनामे के बाद शव की शिनाख्त फोटो और कपड़ों से हुई थी. इस मामले में रणधीर की पत्नी जिला पंचायत सदस्य बबली यादव की शिकायत के आधार पर पुलिस रणधीर के बेहद करीबी दोस्त राम सिंह यादव और उदय यादव की निगरानी कर रही थी. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन मिलने पर हत्या के षड़यंत्र में शामिल राम सिंह यादव और लीला यादव (उदय की सास) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो राम सिंह ने पूरा सच बता दिया था.







डीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत के अनुसार अभियुक्त विजय पासी नीवा थाना धूमनगंज का रहने वाला है. उसकी दोस्ती जय सिंह यादव तथा रवी पासी से है. दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं. उदय ने रवि के माध्यम से संपर्क किया था. बातचीत के दौरान उदय ने रवि, विजय तथा जय सिंह को 50 हजार देने का वादा करके रणधीर के शव को ठिकाने लगाने और पहचान मिटाने की बात तय की थी.

योजना के तहत 22 अगस्त की शाम नवाबगंज बाजार के एक ढाबे पर रणधीर सिंह, राम सिंह, उदय यादव, भाई विजय यादव, नौकर सुजीत श्रीवास्तव ने खाना खाया और शराब पी. सभी ने रणधीर को काफी शराब पिलाई. नशे में होने पर रणधीर ने चित्रकूट जाने से मना कर दिया. इस पर आरोपियों ने रणधीर को स्कॉर्पियो में जबरन बैठा लिया और गला दबाकर हत्या कर दी. षड़यंत्र के मुताबिक अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी. आरोपियों ने रणधीर के चेहरे को क्षत विक्षत करने के बाद लाश पूरामुफ्ती के पास रेलवे ट्रैक पर रखी दी. ट्रेन गुजरने और शव के टुकड़े देखने के बाद आरोपी स्कॉर्पियो को चित्रकूट में छोड़ आए. राम सिंह के कुबूलनामे के बाद शव की शिनाख्त फोटो और कपड़ों से हुई.

डीसीपी ने बताया कि रणधीर की पत्नी जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने 25 अगस्त को अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया. उन्होंने रणधीर के बेहद करीबी दोस्त राम सिंह यादव और उदय यादव पर अपहरण का आरोप लगाया था. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर शक की सुई राम सिंह और उदय की ओर गई. इसके बाद राम सिंह और उमरपुर नींवा से लीला यादव (उदय की सास) की गिरफ्तारी के बाद जुर्म की कड़ियां जुड़ती गईं. पूछताछ में राम सिंह ने षड़यंत्र और हत्या का सच उगल दिया. इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है.

