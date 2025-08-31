ETV Bharat / state

भाजपा नेता की हत्या में खुलासा; शव की पहचान छुपाने के लिए 50 हजार में तय हुआ था सौदा - RANDHIR SINGH YADAV MURDER CASE

प्रयागराज कौड़िहार ब्लॉक के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर सिंह यादव की हत्या अवैध संबंध के चलते हुई थी.

रणधीर सिंह यादव. फाइल फोटो
रणधीर सिंह यादव. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 2:15 PM IST

4 Min Read

प्रयागराज : कौड़िहार ब्लॉक के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर सिंह यादव की हत्या मामले में पुलिस ने एक और अभियुक्त विजय पासी को गिरफ्तार कर नया खुलासा किया है. पुलिस पूछताछ में विजय ने हत्या के बाद शव की पहचान और स्कार्पियो छुपाने का राज उगला है. विजय के कुबूलनामे के मुताबिक शव की पहचान मिटाने के लिए 50 हजार रुपये में सौदा किया गया था.

बता दें, कौड़िहार ब्लॉक के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर सिंह यादव का शव पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के बमरौली स्टेशन के आउटर के पास ट्रैक पर मिला था. शव 8 टुकड़ों में कट गया था. 72 घंटे बाद भी शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने अज्ञात में अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन राम सिंह के कबूलनामे के बाद शव की शिनाख्त फोटो और कपड़ों से हुई थी. इस मामले में रणधीर की पत्नी जिला पंचायत सदस्य बबली यादव की शिकायत के आधार पर पुलिस रणधीर के बेहद करीबी दोस्त राम सिंह यादव और उदय यादव की निगरानी कर रही थी. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन मिलने पर हत्या के षड़यंत्र में शामिल राम सिंह यादव और लीला यादव (उदय की सास) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो राम सिंह ने पूरा सच बता दिया था.


डीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत के अनुसार अभियुक्त विजय पासी नीवा थाना धूमनगंज का रहने वाला है. उसकी दोस्ती जय सिंह यादव तथा रवी पासी से है. दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं. उदय ने रवि के माध्यम से संपर्क किया था. बातचीत के दौरान उदय ने रवि, विजय तथा जय सिंह को 50 हजार देने का वादा करके रणधीर के शव को ठिकाने लगाने और पहचान मिटाने की बात तय की थी.

योजना के तहत 22 अगस्त की शाम नवाबगंज बाजार के एक ढाबे पर रणधीर सिंह, राम सिंह, उदय यादव, भाई विजय यादव, नौकर सुजीत श्रीवास्तव ने खाना खाया और शराब पी. सभी ने रणधीर को काफी शराब पिलाई. नशे में होने पर रणधीर ने चित्रकूट जाने से मना कर दिया. इस पर आरोपियों ने रणधीर को स्कॉर्पियो में जबरन बैठा लिया और गला दबाकर हत्या कर दी. षड़यंत्र के मुताबिक अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी. आरोपियों ने रणधीर के चेहरे को क्षत विक्षत करने के बाद लाश पूरामुफ्ती के पास रेलवे ट्रैक पर रखी दी. ट्रेन गुजरने और शव के टुकड़े देखने के बाद आरोपी स्कॉर्पियो को चित्रकूट में छोड़ आए. राम सिंह के कुबूलनामे के बाद शव की शिनाख्त फोटो और कपड़ों से हुई.

डीसीपी ने बताया कि रणधीर की पत्नी जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने 25 अगस्त को अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया. उन्होंने रणधीर के बेहद करीबी दोस्त राम सिंह यादव और उदय यादव पर अपहरण का आरोप लगाया था. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर शक की सुई राम सिंह और उदय की ओर गई. इसके बाद राम सिंह और उमरपुर नींवा से लीला यादव (उदय की सास) की गिरफ्तारी के बाद जुर्म की कड़ियां जुड़ती गईं. पूछताछ में राम सिंह ने षड़यंत्र और हत्या का सच उगल दिया. इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : दोस्ती, अफेयर और बदला...भाजपा नेता का दोस्त की पत्नी से था अवैध संबंध, नैनीताल में खुला 'राज', प्रयागराज में 8 टुकड़ों में मिला शव

यह भी पढ़ें : प्रेमिका से मिलने गए भाजपा नेता की हत्या; तब तक पीटा, जब तक मौत नहीं हो गई, 7 KM दूर लड़की के गांव में मिली लाश

प्रयागराज : कौड़िहार ब्लॉक के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर सिंह यादव की हत्या मामले में पुलिस ने एक और अभियुक्त विजय पासी को गिरफ्तार कर नया खुलासा किया है. पुलिस पूछताछ में विजय ने हत्या के बाद शव की पहचान और स्कार्पियो छुपाने का राज उगला है. विजय के कुबूलनामे के मुताबिक शव की पहचान मिटाने के लिए 50 हजार रुपये में सौदा किया गया था.

बता दें, कौड़िहार ब्लॉक के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर सिंह यादव का शव पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के बमरौली स्टेशन के आउटर के पास ट्रैक पर मिला था. शव 8 टुकड़ों में कट गया था. 72 घंटे बाद भी शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने अज्ञात में अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन राम सिंह के कबूलनामे के बाद शव की शिनाख्त फोटो और कपड़ों से हुई थी. इस मामले में रणधीर की पत्नी जिला पंचायत सदस्य बबली यादव की शिकायत के आधार पर पुलिस रणधीर के बेहद करीबी दोस्त राम सिंह यादव और उदय यादव की निगरानी कर रही थी. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन मिलने पर हत्या के षड़यंत्र में शामिल राम सिंह यादव और लीला यादव (उदय की सास) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो राम सिंह ने पूरा सच बता दिया था.


डीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत के अनुसार अभियुक्त विजय पासी नीवा थाना धूमनगंज का रहने वाला है. उसकी दोस्ती जय सिंह यादव तथा रवी पासी से है. दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं. उदय ने रवि के माध्यम से संपर्क किया था. बातचीत के दौरान उदय ने रवि, विजय तथा जय सिंह को 50 हजार देने का वादा करके रणधीर के शव को ठिकाने लगाने और पहचान मिटाने की बात तय की थी.

योजना के तहत 22 अगस्त की शाम नवाबगंज बाजार के एक ढाबे पर रणधीर सिंह, राम सिंह, उदय यादव, भाई विजय यादव, नौकर सुजीत श्रीवास्तव ने खाना खाया और शराब पी. सभी ने रणधीर को काफी शराब पिलाई. नशे में होने पर रणधीर ने चित्रकूट जाने से मना कर दिया. इस पर आरोपियों ने रणधीर को स्कॉर्पियो में जबरन बैठा लिया और गला दबाकर हत्या कर दी. षड़यंत्र के मुताबिक अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी. आरोपियों ने रणधीर के चेहरे को क्षत विक्षत करने के बाद लाश पूरामुफ्ती के पास रेलवे ट्रैक पर रखी दी. ट्रेन गुजरने और शव के टुकड़े देखने के बाद आरोपी स्कॉर्पियो को चित्रकूट में छोड़ आए. राम सिंह के कुबूलनामे के बाद शव की शिनाख्त फोटो और कपड़ों से हुई.

डीसीपी ने बताया कि रणधीर की पत्नी जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने 25 अगस्त को अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया. उन्होंने रणधीर के बेहद करीबी दोस्त राम सिंह यादव और उदय यादव पर अपहरण का आरोप लगाया था. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर शक की सुई राम सिंह और उदय की ओर गई. इसके बाद राम सिंह और उमरपुर नींवा से लीला यादव (उदय की सास) की गिरफ्तारी के बाद जुर्म की कड़ियां जुड़ती गईं. पूछताछ में राम सिंह ने षड़यंत्र और हत्या का सच उगल दिया. इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : दोस्ती, अफेयर और बदला...भाजपा नेता का दोस्त की पत्नी से था अवैध संबंध, नैनीताल में खुला 'राज', प्रयागराज में 8 टुकड़ों में मिला शव

यह भी पढ़ें : प्रेमिका से मिलने गए भाजपा नेता की हत्या; तब तक पीटा, जब तक मौत नहीं हो गई, 7 KM दूर लड़की के गांव में मिली लाश

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER IN PRAYAGRAJPRAYAGRAJ BJP LEADER MURDER CASEBJP LEADER MURDER CASEभाजपा नेता की हत्याRANDHIR SINGH YADAV MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.