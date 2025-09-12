ETV Bharat / state

राधा कृष्ण मंदिर की दीवार और टिन शेड ढहने से एक श्रद्धालु की मौत, 2 घायल

प्रयागराज के कटरा में है राधा-कृष्ण का प्राचीन मंदिर. श्रद्धालुओं के दर्शन करने के दौरान हुआ हादसा.

प्रयागराज में राधा कृष्ण मंदिर की ढही दीवार.
प्रयागराज में राधा कृष्ण मंदिर की ढही दीवार. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 9:50 AM IST

प्रयागराज : कटरा स्थित प्राचीन राधा-कृष्ण मंदिर का एक हिस्सा और टिन शेड ढहने से एक युवक की मौत हो गई. मलबे के चपेट में आने से दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. बताया जा रहा कि मंदिर काफी पुराना व जर्जर है. इसके चलते हादसा हुआ.

जानकारी दे मुताबिक प्रयागराज के नवाबगंज एट रामपुर निवासी संजय कुमार रोजाना मजदूरी करने कटरा आते थे. कटरा में लक्ष्मी टॉकीज चौराहे और नेतराम चौराहे के बीच राधा कृष्ण मंदिर है, जिसमें संजय रोजाना दर्शन करने भी जाया करते थे. शुक्रवार को संजय दर्शन करने गए थे. मंदिर में संजय के अलावा कई और श्रद्धालु मौजूद थे. इसी दौरान अचानक मंदिर के एक हिस्से के दीवाल ढह गई. साथ ही बगल में मौजूद टिन शेड भी गिर गया. इसी मलबे में संजय दब गए. मंदिर की दीवार गिरने से अफरातफरी और भगदड़ मच गई. चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और संजय को मलबे से निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. मलबे की चपेट में आने से दो श्रद्धालु भी घायल हुए हैं.


बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग और श्रद्धालु काफी समय से मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर काफी पुराना है. मंदिर की दीवारें काफी जर्जर हो चुकी हैं. कई बार नगर निगम और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. ऐसे में मंदिर में आने जाने पर खतरा बना हुई है. बीते हफ्ते प्रयागराज मेयर गणेश केसरवानी मंदिर में पहुंचे हुए थे. उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने की बात कही है. इंस्पेक्टर कर्नलगंज राजेश उपाध्याय ने बताया कि मंदिर की दीवार गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हुई थी. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

