प्रयागराज : 'मां निशा और पिता प्रवीण कुमार गुप्ता बीमार रहते हैं. उन्हें अक्सर कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं. हमारा एक पुराना पारिवारिक किराना स्टोर था. जॉब मिलने के बाद मैंने दुकान बंद करवा दी. पढ़ाई के दबाव और घर की परेशानियों के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. टॉप करने के बारे में कभी सोचा नहीं था. जो भी काम किया जाए उसे 100% देना है, इसी सिद्धांत ने इस मुकाम तक पहुंचाया'.

ये कहना है हापुड़ के पिलखुआ के रहने वाले वैभव कंसल का. वह मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज (MNNIT) के ओवरऑल टॉपर हैं. शनिवार को हुए दीक्षांत समारोह में उन्हें 4 गोल्ड मेडल मिले. वैभव ने खुद को एक होनहार स्टूडेंट और एक अच्छे बेटे के रूप में साबित किया है. उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के जरिए हैदराबाद की एक कंपनी में 53 लाख सालाना पैकेज वाली नौकरी मिली है. दीक्षांत में शामिल होने के लिए वह प्रयागराज आए थे. इस दौरान ईटीवी भारत ने उनकी कामयाबी के सफर के बारे में विस्तार से बातचीत की. पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट....

वैभव ने बताया, कैसे हासिल किया मुकाम. (Video Credit; ETV Bharat)

'हमारे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था' : ईटीवी भारत से बातचीत में वैभव कई बार भावुक हुए. उन्होंने बताया कि मेरा सफर आसान नहीं था. छोटी सी किराने की दुकान चलाकर पिता प्रवीण कुमार गुप्ता परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे. उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी. घर की समस्याओं और अपनी पढ़ाई के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं था. इंटरमीडिएट के बाद बीटेक में प्रवेश के लिए मेरे पहले प्रयास में जो रैंक मिली उससे मुझे कोई न कोई कॉलेज जरूर मिल जाता, लेकिन मनचाही ब्रांच नहीं मिलती. लिहाजा उस साल मैंने ड्रॉप कर दिया. मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा था, दूसरे प्रयास में मुझे एमएनएनआईटी में मनचाही ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया.

'पढ़ाई पर फोकस किया, टॉप करने के बारे में सोचा नहीं था' : वैभव कंसल ने बताया कि हमने अपनी पढ़ाई पर फोकस रखा. बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय जब मन करे तभी ध्यान क्रेंदित कर पढ़ाई पर जोर दिया. दोस्तों के साथ संस्थान में होने वाली एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टिविटीज में भी भाग लेते रहे ताकि स्ट्रेस का मैनेजमेंट हो सके. जो भी काम किया जाए, उसे 100% देना है, इसी सिद्धांत के साथ मेहनत करते रहे. पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई की. घर की चिंता काे मन से दूर रखा. मैं कॉलेज टॉप कर जाऊंगा, मुझे गोल्ड मेडल भी मिलेगा, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था. मैंने तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए और अच्छे पैकेज की नौकरी के लिए पढ़ाई की. वैभव ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और कॉलेज के बेहतर माहौल को दिया.

वैभव की सलाह, बोले- असफलता पर निराश होने की जरूरत नहीं. (Photo Credit; ETV Bharat)

कैंपस प्लेसमेंट में पहली नौकरी 53 लाख सालाना पैकेज वाली मिली : वैभव ने बताया कि मेरी शुरुआती पढ़ाई उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में हुई. मैंने एलसीडी डीएवी पब्लिक स्कूल पिलखुआ से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. पिलखुआ से ही मैंने कोचिंग भी की थी. मैंने एमएनएनआईटी में साल 2021 में एडमिशन लिया था. कोर्स पूरा करने के बाद इसी सत्र में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ. अब मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हैदराबाद में जॉब कर रहा हूं. मेरा सालाना पैकेज 53 लाख का है. वैभव ने फर्स्ट, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में टॉप किया. वैभव ने बताया कि अभी मेरा फोकस अपनी जॉब पर ही है. प्रशासनिक सेवा में जाने के सवाल पर वैभव ने कहा कि अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है.

जॉब मिलने पर पिता से बोला- अब आप आराम करिए : वैभव ने बताया कि 'माता-पिता बीमार रहते हैं. इसके बावजूद घर का खर्च चलाने के लिए वह दुकान पर बैठते थे. जॉब मिलने पर मैंने उनसे दुकान बंद करने के लिए कहा. परिवार से बोला कि अब मैं अच्छे पैकेज की नौकरी पर हूं, कमाने लगा हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैं सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा. यह सुनकर पिता की आंखें भर आईं, वह मुझे गले लगाकर रोने लगे. इस समय मेरी प्राथमिकता अपनी नौकरी के जरिए परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने पर है. मेरी एक बड़ी बहन है. वह अभी पढ़ाई कर रही है'.

वैभव को बैडमिंटन खेलना पसंद : वैभव ने बताया कि जब भी मुझे स्ट्रेस होता है या मैं अपने आप को रिफ्रेश करना चाहता हूं तो मैं बैडमिंटन खेलता हूं. मुझे बैडमिंटन खेलना बेहद पसंद है. फिल्में देखना मुझे इतना पसंद नहीं है. इसके अलावा दूसरी मेरी हॉबी घूमने की है. मुझे यात्राएं रोमांचित करती हैं. पिछले 6 महीने से मैं घूम ही रहा हूं. मैंने गेट का एग्जाम भी दिया था. इसमें मेरी 317 रैंक आई थी. इतनी रैंक थी कि मेरा एडमिशन एमटेक में किसी कॉलेज में हो जाता. इसके बावजूद मैंने प्रवेश नहीं लिया. मैंने तय किया है कि मुझे अभी कुछ साल जॉब करनी है. जब एमटेक करना होगा तो दोबारा एग्जाम क्वालीफाई कर लूंगा.

वैभव कंसल को शनिवार को मिला था इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल. (Photo Credit; ETV Bharat)

कॉलेज की लिफ्ट कई बार बंद हुई तो उसमें चढ़ना ही छोड़ दिया : कॉलेज के दिनों को याद करते हुए वैभव कहते हैं कि हमें रात में दोस्तों के साथ पढ़ाई करना, गपशप करना, कुछ खुद से बनाकर खाना बहुत पसंद था. कॉलेज की लाइफ अलग होती है. उसका अलग ही रोमांच होता है. रात में जगकर पढ़ना हमारी आदत में शुमार हो गया था. कई बार जब हम कॉलेज की लिफ्ट में चढ़ते थे तो वह बंद हो जाती थी. इसके बाद हम लोगों ने लिफ्ट में चढ़ना ही बंद कर दिया. लिफ्ट में फंसने की एक्टिंग करके हम दोस्तों के साथ खूब मस्ती किया करते थे. कॉलेज का माहौल बहुत हेल्दी है, इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं हुई.

कॉलेज के खाने से बोर होने पर मैगी बनाना सीखा : वैभव ने बताया कि कॉलेज में जब हम खाने से बोर हो जाते थे तो कमरे में ही छोटी-मोटी चीजें बनाना सीखते थे. हमने यूट्यूब से मैगी बनाना सीखा. मैगी बनाने के लिए हम लोग केतली का इस्तेमाल करते थे. मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट को कुछ न कुछ बनाकर खाना आना चाहिए, ताकि जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंसे हों या परिवार से दूर रह रहे हों तो आप भूखे न रहें.

