बारिश-बाढ़ इतनी आई कि टमाटर-हरी मिर्च 100 रुपये किलो बिकने लगे - VEGETABLE PRICES

बारिश में गड़बड़ हुआ रसोई का बजट. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 18, 2025 at 9:22 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 9:44 AM IST 2 Min Read

प्रयागराज : बारिश की वजह से प्रयागराज सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. इस संकट का सबसे बड़ा असर रसोई पर पड़ा है. खेतों में सब्जी फसलें बर्बाद होने से सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं. हरी मिर्च और टमाटर ₹100 किलो के पार बिक रहा है. बाकी सब्जियों के दाम भी रोज़ नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. इससे लोगों का बजट बिगड़ गया है. वहीं सब्जी विक्रेताओं की मुनाफा दर भी लड़खड़ा गई है क्योंकि माल कम और ग्राहक अधिक हैं. प्रयागराज में बारिश-बाढ़ से बढ़ी सब्जियों की कीमत. (Video Credit : ETV Bharat)



मंडी से फुटकर बाजार तक महंगाई : प्रयागराज की प्रमुख मंडियों और बाजारों में सब्जियों के ताजा रेट किसी को भी चौंका सकते हैं. इस समय हरी मिर्च ₹60 से ₹80 किलो, टमाटर ₹60 से ₹100 किलो, भिंडी, करेला और तोरी ₹30 से ₹40 किलो, लौकी ₹20 से ₹30 किलो और आलू-प्याज ₹20 से ₹30 किलो तक बिक रहे हैं. फल-सब्जी मंडी के अध्यक्ष सतीश चंद्र कुशवाहा का दावा है कि बारिश और बाढ़ के कारण खेतों में पानी भर गया है. सब्जियां या तो सड़ रही हैं या तोड़ने के लायक नहीं बची हैं. किसान खेतों से मंडी तक माल नहीं ला पा रहे हैं. मंडी में थोक आपूर्ति बाधित है, जो थोड़ी-बहुत सब्जियां आ रही हैं, उनके रेट दोगुने से भी अधिक हो गए हैं. यही कारण है कि फुटकर रेट काफी बढ़े हैं. आने वाले दिनों में इनमें और वृद्धि हो सकती है.

