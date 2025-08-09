प्रयागराज : इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) में बीएएलएलबी कोर्स की लगभग आधी सीटें भर चुकी हैं. विश्वविद्यालय ने तीसरी कटऑफ सूची जारी कर दी है. इस बार स्नातक प्रवेश में प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो गई है, क्योंकि विभिन्न कोर्सों में एक सीट के लिए औसतन 15 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं. बीएएलएलबी के लिए नए कटऑफ में अनारक्षित वर्ग के लिए 544 से 545, ओबीसी के लिए 517 से 531, एससी के लिए 458 से 473, एसटी के लिए 366 से 385 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 525 से 527 अंक निर्धारित किए गए हैं. चयनित छात्रों को 10 अगस्त शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी.



इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश. (Photo Credit : ETV Bharat)

कर्मचारी वार्ड कोटा के अंतर्गत भी मेरिट सूची जारी की गई है. जिसमें छह छात्रों के नाम हैं. इन अभ्यर्थियों को 9 और 10 अगस्त को फीस जमा करनी होगी. बीकॉम के तीसरे कटऑफ में अनारक्षित वर्ग का स्कोर 426 से 442, एससी का 307 से 345 और एसटी का 215 से 301 अंक है. इन वर्गों के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 9 से 11 अगस्त दोपहर 1 बजे तक तय की गई है.





करीब 49 हजार छात्र नहीं ले पाएंगे दाखिला : इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जन संपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया कि स्नातक स्तर पर कुल 3500 सीटों के लिए 52 हजार 664 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 49 हजार अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में एडमिशन से वंचित रह जाएंगे. इनके लिए संघटक महाविद्यालय ही विकल्प होंगे, जहां स्नातक प्रवेश के कटऑफ अगले सप्ताह जारी हो सकते हैं. बीसीए-एमसीए (डाटा साइंस) इंटीग्रेटेड कोर्स के कटऑफ में अनारक्षित के लिए 415, ईडब्ल्यूएस के लिए 383, ओबीसी के लिए 366, एससी के लिए 299 और एसटी के लिए 106 अंक तय किए गए हैं. इनकी फीस जमा करने की अंतिम समय सीमा 11 अगस्त दोपहर 1 बजे है.





एडीसी में एलएलबी का नया कटऑफ : इलाहाबाद डिग्री कॉलेज (एडीसी) ने एलएलबी प्रवेश के लिए नया कटऑफ घोषित किया है. प्राचार्य प्रो. अतुल कुमार सिंह के अनुसार इविवि प्रवेश परीक्षा में 155 या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्र 11 अगस्त को सुबह 10 बजे बेनीगंज स्थित विधि संकाय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों.



