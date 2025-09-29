ETV Bharat / state

प्रयागराज को मिली 5वीं अमृत भारत ट्रेन, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच होगा संचालन

नई अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन 29 सितंबर को होगा. इसके बाद 14 अक्टूबर से नियमित आवागमन शुरू हो जाएगा.

अमृत भारत ट्रेन
प्रयागराज : संगमनगरी को रेलवे से एक और बड़ी सौगात मिल रही है. अब प्रयागराज को 5वीं अमृत भारत ट्रेन मिलने जा रही है. यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से चेर्लापल्ली (हैदराबाद) तक चलेगी और इसका ठहराव प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर भी होगा.


उद्घाटन 29 सितंबर को, नियमित सेवा 14 अक्टूबर से

नई अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन 29 सितंबर को होगा. उस दिन ट्रेन विशेष संख्या 05253 के रूप में सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर से रवाना होगी और शाम 6:48 से 6:50 बजे प्रयागराज छिवकी स्टेशन से होकर अगले दिन रात 9 बजे चेर्लापल्ली पहुंचेगी. इसके बाद 14 अक्तूबर से गाड़ी संख्या 15293 के रूप में यह ट्रेन नियमित चलेगी. मुजफ्फरपुर से सुबह 10:40 पर रवाना होकर रात 8:38 से 8:40 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी और अगले दिन रात 11:50 पर चेर्लापल्ली पहुंचेगी. चेर्लापल्ली से गाड़ी संख्या 15394 का संचालन 16 अक्टूबर से होगा. ट्रेन सुबह 4:05 बजे चेर्लापल्ली से रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:30 से 5:32 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी और शाम 5 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.



दक्षिण भारत के शहरों की यात्रा होगी आसान

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन का परिचालन शुरू होने से यात्रियों को राजधानी समेत दक्षिण भारत के शहरों तक आसान और आरामदायक आवागमन की सुविधा मिलेगी. फिलहाल प्रयागराज से चार अमृत भारत ट्रेनें गुजर रही हैं. इनमें से दो का ठहराव सूबेदारगंज और दो का प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर है. अब पांचवीं ट्रेन शुरू होने से यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को दक्षिण भारत तक सीधी और बेहतर सुविधा मिलेगी.

अमृत भारत ट्रेनों का मकसद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई अमृत भारत ट्रेनों का मकसद छोटे–बड़े शहरों को आपस में जोड़ना और मध्यम वर्ग के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित यात्रा सुविधा देना है. इन ट्रेनों का किराया सामान्य श्रेणी के यात्रियों की पहुंच में रखा गया है. नई अमृत भारत ट्रेन अत्याधुनिक कोच, आरामदायक सीटें और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी. इसके संचालन से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे व्यस्त रूटों पर दबाव कम होगा. त्योहारों और छुट्टियों में यात्रियों को यात्रा का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.

