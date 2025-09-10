ETV Bharat / state

ग्राउंड रिपोर्ट; प्रयागराज में 5वीं बार कहर बरपा रही गंगा-यमुना, शहर के 20 मोहल्ले डूबे, चपेट में 80 से ज्यादा गांव

सदर तहसील में शिवकुटी, गोविन्दपुर, मेहन्दौरी, नेवादा, मऊ, कछार, सरैया, गंगानगर, राजापुर, मयोहराबाद, सलोरी, बघाड़ा, डरहरिया, दारागंज, करेलाबाग, गौसनगर, सदीयापुर.

शहर के छोटा बघाड़ा इलाके में बढ़ी मुसीबत : गंगा किनारे के क्षेत्र में हालत बिगड़ रहे हैं छोटा बघाड़ा की स्थिति सबसे अधिक खराब है. मोहल्ला के 60 फीसदी इलाके में पानी भर गया है. जिनके घरों में पानी भरा है वह छतों पर गुजर बसर कर रहे हैं. एक मंजिला मकान वाले लोग घर छोड़ कर राहत शिविर में शरण लिए हैं. 5000 से अधिक परिवार घर के दूसरे मंजिले पर शरण लिए हुए हैं.

गलियों में आने जाने के लिए लेना पड़ रहा नाव का सहारा. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, प्रयागराज में गंगा-यमुना खतरे के निशान के बेहद करीब है. निचले इलाकों के घरों में बाढ़ का पानी पांचवीं बार घुस गया है. ऐसे में इलाके के तमाम लोग घर छोड़ चुके हैं. अधिकतर घरों में ताले लगे हैं. अनुमान के मुताबिक शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर 80 हजार लोग प्रभावित हैं. शहर इलाके के 20 मोहल्ले और 80 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी से घिर हुए हैं.

देखें ; प्रयागराज में बाढ़ के हालात में ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट. (Video Credit : ETV Bharat)

प्रयागराज : गंगा-यमुना के साथ टोंस नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज का बड़ा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है. गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के घरों में पानी भर गया है. हजारों लोग अपने घर-मकान छोड़कर अन्यत्र शरण लिए हैं. वहीं प्रशासन भी गंगा-यमुना के बढ़ते जलस्तर से परेशान है. हालांकि प्रशासन तैयारियों को लेकर पुख्ता इंतजाम की बात कह रहा है.

बाढ़ में घिरे घर से सामान निकालता युवक. (Photo Credit : ETV Bharat)



फूलपुर तहसील क्षेत्र के प्रभावित गांव : सोनौटी, बदरा, ढोकरि, लीलापुर, झूंसी कोहना, हवेलीया, छतनाग, निबी, इब्राहिमपुर, पुरे सूरदास, तुलापुर. करछाना तहसील देहली भगेसर, मवैया, लावायन कला, हथसरा, चांडी, चटकहना, रवनिका, सेमरहा, गड़ेला, खजूरवल, गांव बाढ़ से घिरे हैं.



राहत शिविरों के सहारे लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)

बाढ़ के पानी से घिरे छोटा बागड़ा में मुसीबत, घर हो रहे बर्बाद

गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरा. (Photo Credit : ETV Bharat)

छोटा बागड़ा में मोहल्लों और गलियों में बाढ़ का पानी घुस चुका है. लोग नाव से इधर उधर जाते हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में माया गुप्ता ने बताया कि हमारी गृहस्थी पांचवीं बार बाढ़ के पानी में डूब चुकी है. घर का जरूरी सामान ऊपर के फ्लोर पर शिफ्ट कर लिया है. बच्चों की किताबें घर के निचले तल पर छूट गई हैं. बच्चों की पढ़ाई छूट रही है. आज किसी तरह पानी में घुसकर कॉपी किताबें निकाली हैं. माया गुप्ता का कहना है कि पानी से डूबे घर बर्बाद हो रहे हैं. बाढ़ का पानी कम होने के बाद साफ-सफाई, पेंटिंग का खर्च बढ़ जाता है.







60 से 70 हजार छात्र-छात्राओं की पढ़ाई हो रही चौपट

छोटा बघाड़ा इलाके में लगभग 60 से 70 हजार छात्र-छात्राएं दूसरे शहरों से यहां आकर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. बाढ़ की वजह से शैक्षिक वातावरण बिगड़ चुका है. छात्र जीवंत वर्मा और पुनीत का कहना है कि प्रयागराज में जगह बहुत है, लेकिन छोटा बघाड़ा व सलोरी इलाकें सस्ता मकान मिलता है. ऐसे में हम यहां आकर रहते हैं. यहां ज्यादातर मकान मालिकों ने मकान किराए पर दिए हैं. बाढ़ से घिरे होने की वजह से हमारी पढ़ाई छूट रही है. डेंगू-मलेरिया व अन्य संक्रामक बीमारियां घेरने लगी हैं. प्रशासन कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर रहा है.





घर खाली करने के बाद चोरियां बढ़ीं, पुलिस की अता पता नहीं : बाढ़ प्रभावित इलाकों के अधिकतर घर बंद पड़े हैं. ऐसे में चोरों की चांदी हो गई है. छोटा बघाड़ा के रहने वाले संतोष निषाद का कहना है कि पानी भरने की वजह से लोग घर छोड़कर अपने किसी संग संबंधी या राहत कैंप में शरण लिए हैं. इलाका पूरी तरीके से सुनसान है. ऐसे में बंद घरों में चोरियां हो रही हैं. पुलिस भी इस ओर ध्यान नहीं देती है.







प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में संचालित की 32 नावें, 60 बैकअप में



बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना उन्हें मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा 32 नावें संचालित की जा रही हैं. इन 32 नाव के माध्यम से लोगों को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है. 32 नावें घूम घूम कर मोहल्ले और बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही हैं. प्रशासन का दावा है कि अगर गंगा-यमुना खतरे के निशान को पार करती हैं तो इसके लिए 60 नावों को बैकअप में रखा गया है.





मदद के लिए तैयार एनडीआरफ, 30 जवान मुस्तैद, अबतक 44 लोगों का किया रेस्क्यू

एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि पांचवीं बार बाढ़ को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है. इसमें 30 जवानों को तैनात किया गया है. टीम दो टुकड़ियों में बंटी हुई है. जिसमें एक राजापुर और दूसरी बक्शी बांध के इलाके में एक्टिव है. अब तक टीम ने 44 लोगों का रेस्क्यू किया है.





प्रशासन की अनदेखी से बाढ़ क्षेत्र में बस गए लोग, कछार इलाके में भी हुए निर्माण



प्रयागराज में गंगा-यमुना के खतरे के निशान देखते हुए प्रशासन अपनी ही गाइडलाइन पर अमल नहीं करता है. नतीजतन बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घर-मकान डेंजर जोन में बना लिए हैं. धीरे धीरे यहां बड़ी आबादी बस चुकी है. एक बाढ़ नियंत्रण अधिकारी का दावा है कि छोटा बघाड़ा सलोरी, नेवादा जैसे इलाकों में लगभग 1 लाख ऐसे घर हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार कर गंगा से सटे इलाके में घर बनाया है. इन घरों में लगभग चार लाख की आबादी है. वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा कहते हैं कि जिस तरीके से शहर की आबादी बढ़ी है वैसे लोगों ने कछार या नदी के किनारे घर बनाना शुरू कर दिया. लाखों की संख्या में यहां घर-मकान हैं. छोटा बघाड़ा, नेवादा जैसे इलाकों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र किराए पर रहते हैं. कछारी इलाका होने के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ने पर यह इलाका बाढ़ की चपेट में आ जाता है.

