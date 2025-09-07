ETV Bharat / state

दोस्त ने कोल्डड्रिंक में नशा देकर किया रेप; अश्लील VIDEO भी बनाया, पेड़ पर चढ़ी परेशान युवती, ग्रामीणों ने बचाया

प्रयागराज : दोस्ती के बाद युवक ने कोल्डड्रिंक में नशा देकर युवती से रेप किया. अश्लील वीडियो भी बना लिया. ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती पेड़ पर चढ़ गई. वह इंसाफ की मांग करने के साथ जान देने की कोशिश भी करने लगी. इस बीच ग्रामीणों ने उसे बचा लिया. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना 5 सितंबर की है.

थरवई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का आरोप है कि थाना बहरिया के एक गांव निवासी सुरेंद्र कुमार का उसके गांव में आना-जाना था. इस दौरान 3 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई. सुरेंद्र ने युवती का मोबाइल नंबर भी ले लिया. दोनों में बातचीत होने लगी.

बुलेट पर घुमाने के बहाने साथ ले गया था आरोपी : पीड़िता का आरोप है कि 3 सितंबर को सुरेंद्र उसके गांव में उससे मिलने आया था. इस दौरान उसने कहा कि उसने नई बुलेट ली है. घुमाने के बहाने वह बुलेट पर बैठा ले गया. कहने लगा कि थोड़ी देर में वह वापस लाकर छोड़ देगा. इसके बाद सुरेंद्र उसे एक कमरे में ले गया. वहां उसने कोल्डड्रिंक में नशा दे दिया. बेहोश होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया. इसके बाद आरोपी गांव में छोड़कर भाग निकला.