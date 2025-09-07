ETV Bharat / state

दोस्त ने कोल्डड्रिंक में नशा देकर किया रेप; अश्लील VIDEO भी बनाया, पेड़ पर चढ़ी परेशान युवती, ग्रामीणों ने बचाया

प्रयागराज के थरवई इलाके की घटना, युवती को ब्लैकमेल कर रहा था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार.

प्रतीकात्मक तस्वीर.
प्रतीकात्मक तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 7:39 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज : दोस्ती के बाद युवक ने कोल्डड्रिंक में नशा देकर युवती से रेप किया. अश्लील वीडियो भी बना लिया. ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती पेड़ पर चढ़ गई. वह इंसाफ की मांग करने के साथ जान देने की कोशिश भी करने लगी. इस बीच ग्रामीणों ने उसे बचा लिया. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना 5 सितंबर की है.

थरवई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का आरोप है कि थाना बहरिया के एक गांव निवासी सुरेंद्र कुमार का उसके गांव में आना-जाना था. इस दौरान 3 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई. सुरेंद्र ने युवती का मोबाइल नंबर भी ले लिया. दोनों में बातचीत होने लगी.

बुलेट पर घुमाने के बहाने साथ ले गया था आरोपी : पीड़िता का आरोप है कि 3 सितंबर को सुरेंद्र उसके गांव में उससे मिलने आया था. इस दौरान उसने कहा कि उसने नई बुलेट ली है. घुमाने के बहाने वह बुलेट पर बैठा ले गया. कहने लगा कि थोड़ी देर में वह वापस लाकर छोड़ देगा. इसके बाद सुरेंद्र उसे एक कमरे में ले गया. वहां उसने कोल्डड्रिंक में नशा दे दिया. बेहोश होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया. इसके बाद आरोपी गांव में छोड़कर भाग निकला.

ग्रामीणों ने बचाई युवती की जान : युवती के अनुसार अश्लील वीडियो-फोटो के जरिए आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रहा था. मुलाकात न करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था. उसे कई बार समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था. वह लगातार मिलने का दबाव बना रहा था. इससे परेशान होकर 5 सितंबर को गांव के बाहर पेड़ पर चढ़ गई थी. वह जान देने का प्रयास कर रही थी. इस बीच ग्रामीणों ने उसे बचा लिया. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

सलाखों के पीछे आरोपी : मामले में डीसीपी गंगा नगर कुलदीप सिंह गुणावत ने कहा कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं दूसरी ओर यह घटना पूरे शहर में सुर्खियों में है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में सीएम आवास के पास एक्ट्रेस ने की सुसाइड की कोशिश, बोली- योगी बाबा लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा, जानिए क्या है मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

FRIENDSHIP LOVE BETRAYALGIRL INDECENT VIDEO BLACKMAILINGप्रयागराज युवती रेप आरोपी गिरफ्तारRAPE VICTIM CLIMBED TREEPRAYAGRAJ GIRL RAPED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.