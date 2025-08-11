ETV Bharat / state

2.44 करोड़ के गबन का आरोपी मंडी परिषद का पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार - PRAYAGRAJ MANDI PARISHAD SCAM

प्रयागराज : मंडी परिषद में 2 करोड़ 44 लाख 37 हजार रुपये के गबन के मामले में निर्माण खंड के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रवेंद्र सिंह को धूमनगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी र्व डिप्टी डायरेक्टर रवेंद्र सिंह पिछले दो साल से मुकदमे में वांछित चल रहा था. मूलरूप से फिरोजाबाद के शिकोहाबाद यादव कॉलोनी निवासी रवेंद्र को विभागी सेवा से बर्खास्त किया चुका है. इस मामले में तत्कालीन लेखा एवं संपरीक्षाधिकारी संजीव कुमार गंगवार और सेवानिवृत्त लेखा एवं संपरीक्षाधिकारी मैकूलाल अब भी फरार हैं. वरिष्ठ सहायक मंजीत सिंह को पहले ही जेल भेजा जा चुका है.



बता दें, सितंबर 2023 में मंडी परिषद के सहायक उपनिदेशक प्रशासन कुलभूषण वर्मा की शिकायत पर धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप है कि मंडी परिषद के निर्माण खंड प्रयागराज में 2 करोड़ 44 लाख 37 हजार 327 रुपये का गबन किया गया. शासन के निर्देश पर कराई गई विभागीय जांच में रवेंद्र सिंह, संजीव कुमार गंगवार और मैकूलाल को दोषी पाया गया. जांच में खुलासा हुआ कि 12 जुलाई 2022 तक प्रयागराज निर्माण खंड में कार्यरत रहे वरिष्ठ सहायक मंजीत सिंह (वर्तमान तैनाती झांसी) ने गबन की रकम अपनी पत्नी और चार करीबियों के बैंक खातों में जमा कराई.



धूमनगंज इंस्पेक्टर अमरनाथ राय ने बताया कि विवेचना में रवेंद्र सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई. आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. विभागीय जांच के बाद रवेंद्र सिंह की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी है.











