प्रयागराज में पिता की क्रूरता; बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला, बोला-बाप बनने की कर रहा था कोशिश, इसलिए मार दिया

प्रयागराज में बेटे की मौत के बाद बदहवास मां, विनोद का फाइल फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज में एक पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. 55 साल के पिता ने अपने 25 साल के जवान बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत की नींद सुला दिया. इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद घर के आंगन में खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर, सीना चौड़ा करते हुए टहलता रहा. ठहाके लगाते हुए बोलता रहा कि मैं इसका बाप था लेकिन, ये मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए काम तमाम कर दिया.

मामला प्रयागराज शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर सोरांव थानाक्षेत्र के अहिबीपुर दाउदपुर नेवादा का है. यहां 55 वर्षीय लालजी यादव उर्फ बहराइच खेती-किसानी करता है. रविवार की देर रात उसका अपने 25 वर्षीय बेटे विनोद कुमार यादव से जमीन बेचने को लेकर विवाद हुआ.

उस समय पत्नी फूला देवी और बेटी अंचन ने समझा-बुझाकर किसी तरह से मामला शांत करा दिया. सोमवार की भोर में विनोद घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे सो रहा था. लालजी ने पत्नी फूला देवी व बेटी अंचन को कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद विनोद पर कुल्हाड़ी से कई वार किए.

इससे बेटे विनोद की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर गया और पत्नी-बेटी को धमकाया. कहा कि मुंह खोला तो तुम लोगों को भी मौत के घाट उतार देंगे. चीखपुकार मची तो ग्रामीण भी पहुंच गए. जब लालजी ने लोगों को देखा तो उसने हंसकर कहा कि आओ देखो मार दिया… मैं इसका बाप हूं…ये मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा था. इसके बाद कुल्हाड़ी लेकर टहलता रहा.

इस बीच लोगों ने पुलिस को खबर कर दी. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन और सीने की हड्डियां टूटी आई हैं. पसलियां भी टूटी मिली हैं.

डीसीपी गंगानगर, कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि विनोद के परिजनों से पूछताछ में पता चला कि पांच माह पहले लालजी ने गांव किनारे स्थित दो बिस्वा जमीन औने-पौने दाम में बेच दी थी. एक महीने पहले लालजी नं 1.5 बिस्वा जमीन पांच लाख में बिना विनोद को बताए बेच दी. एडवांस 1.5 लाख रुपये भी लिए.