ETV Bharat / state

अतीक के करीबियों की करोड़ों की 15 बीघा अवैध कॉलोनी जमींदोज, खेती की जमीन पर काट रहे थे प्लॉट - BULLDOZERS DEMOLISH ILLEGAL COLONY

प्रशासन ने रसूलपुर मरियाडीह, रसूलपुर कासीपुर और मुंडेरा इलाके में 15 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 9:00 PM IST

3 Min Read

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है. बुधवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने रसूलपुर मरियाडीह, रसूलपुर कासीपुर और मुंडेरा इलाके में करीब 15 बीघा खेती की जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. करोड़ों की कीमत वाली इस जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर न सिर्फ प्लॉटिंग की जा रही थी, बल्कि सड़कों और मकानों का निर्माण भी शुरू हो चुका था.

खेती की जमीन पर की प्लॉटिंग, एक-एक प्लॉट की कीमत करोड़ों में: पीडीए अधिकारियों ने बताया कि अवैध कॉलोनी का संचालन अतीक अहमद के करीबी जैद खालिद, संजय यादव उर्फ गुड्डू और उदय यादव कर रहे थे. इन लोगों ने कृषि भूमि को गैरकानूनी तरीके से कॉलोनी में बदल दिया. वहां एक-एक प्लॉट करोड़ों रुपये में बेचने की तैयारी की जा रही थी.

प्रयागराज में अतीक के करीबियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर (Video Credit: ETV Bharat)

अवैध निर्माण पर चला योगी का बुलडोजर: बिना प्राधिकरण की अनुमति और भू-उपयोग परिवर्तन कराए खेती की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था. जांच में जब यह खुलासा हुआ कि सारा काम बिना किसी स्वीकृति और नियमों के खिलाफ चल रहा है, तो तुरंत ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया.

भारी पुलिस सुरक्षा में निर्माण किये गए ध्वस्त: कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध या अराजकता की आशंका को देखते हुए धूमनगंज और पूरामुफ्ती थाने की स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही. प्रवर्तन टीम, अभियंता और सुपरवाइजर के साथ अधिकारियों ने घंटों तक मोर्चा संभाले रखा.

बुलडोजरों की गड़गड़ाहट और सायरनों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा. देखते ही देखते अवैध मकान, दीवारें और सड़कें मलबे में तब्दील हो गईं. आसपास के लोगों की भीड़ भी कार्रवाई देखने के लिए जुट गई. प्रशासन ने किसी तरह का हंगामा न होने पाए, इसके लिए कड़ा पहरा रखा.

प्रशासन का दिया सख्त संदेश: यह कार्रवाई माफिया नेटवर्क पर प्रशासन की ओर से सीधा और बड़ा प्रहार माना जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि प्रयागराज में खेती की जमीन पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

जोनल अधिकारी सुरेंद्र पटेल ने की पुष्टि: उपजोन-1 क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण की सूचना पर तुरंत प्रवर्तन टीम को मौके पर भेजा गया. धूमनगंज और पूरामुफ्ती थाने की पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया. यह पूरी तरह से कृषि भूमि थी. इस पर बगैर अनुमति प्लॉटिंग की जा रही थी और मकान बनाए जा रहे थे.

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में 11 साल की अदिरा चला रहीं स्टार्टअप; प्लास्टिक फ्री भारत बनाना है एजेंडा, एक लाख लोगों को जोड़ने का टार्गेट

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है. बुधवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने रसूलपुर मरियाडीह, रसूलपुर कासीपुर और मुंडेरा इलाके में करीब 15 बीघा खेती की जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. करोड़ों की कीमत वाली इस जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर न सिर्फ प्लॉटिंग की जा रही थी, बल्कि सड़कों और मकानों का निर्माण भी शुरू हो चुका था.

खेती की जमीन पर की प्लॉटिंग, एक-एक प्लॉट की कीमत करोड़ों में: पीडीए अधिकारियों ने बताया कि अवैध कॉलोनी का संचालन अतीक अहमद के करीबी जैद खालिद, संजय यादव उर्फ गुड्डू और उदय यादव कर रहे थे. इन लोगों ने कृषि भूमि को गैरकानूनी तरीके से कॉलोनी में बदल दिया. वहां एक-एक प्लॉट करोड़ों रुपये में बेचने की तैयारी की जा रही थी.

प्रयागराज में अतीक के करीबियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर (Video Credit: ETV Bharat)

अवैध निर्माण पर चला योगी का बुलडोजर: बिना प्राधिकरण की अनुमति और भू-उपयोग परिवर्तन कराए खेती की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था. जांच में जब यह खुलासा हुआ कि सारा काम बिना किसी स्वीकृति और नियमों के खिलाफ चल रहा है, तो तुरंत ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया.

भारी पुलिस सुरक्षा में निर्माण किये गए ध्वस्त: कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध या अराजकता की आशंका को देखते हुए धूमनगंज और पूरामुफ्ती थाने की स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही. प्रवर्तन टीम, अभियंता और सुपरवाइजर के साथ अधिकारियों ने घंटों तक मोर्चा संभाले रखा.

बुलडोजरों की गड़गड़ाहट और सायरनों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा. देखते ही देखते अवैध मकान, दीवारें और सड़कें मलबे में तब्दील हो गईं. आसपास के लोगों की भीड़ भी कार्रवाई देखने के लिए जुट गई. प्रशासन ने किसी तरह का हंगामा न होने पाए, इसके लिए कड़ा पहरा रखा.

प्रशासन का दिया सख्त संदेश: यह कार्रवाई माफिया नेटवर्क पर प्रशासन की ओर से सीधा और बड़ा प्रहार माना जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि प्रयागराज में खेती की जमीन पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

जोनल अधिकारी सुरेंद्र पटेल ने की पुष्टि: उपजोन-1 क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण की सूचना पर तुरंत प्रवर्तन टीम को मौके पर भेजा गया. धूमनगंज और पूरामुफ्ती थाने की पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया. यह पूरी तरह से कृषि भूमि थी. इस पर बगैर अनुमति प्लॉटिंग की जा रही थी और मकान बनाए जा रहे थे.

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में 11 साल की अदिरा चला रहीं स्टार्टअप; प्लास्टिक फ्री भारत बनाना है एजेंडा, एक लाख लोगों को जोड़ने का टार्गेट

For All Latest Updates

TAGGED:

ILLEGAL COLONY IN PRAYAGRAJATIQ AHMED CLOSE AIDESMAFIA ATIQ AHMED15 BIGHA ILLEGAL COLONYBULLDOZERS DEMOLISH ILLEGAL COLONY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.