प्रयागराज में प्रेमी-प्रेमिका ने की जान देने की कोशिश; युवक की मौत, 3 दिन पहले घर से भाग गए थे दोनों

पुलिस के अलावा परिवार के लोग भी कर रहे थे तलाश, दलित परिवार की है लड़की, परिजनों को मंजूर नहीं था रिश्ता.

प्रयागराज में प्रेमी-प्रेमिका ने उठाया आत्मघाती कदम.
प्रयागराज में प्रेमी-प्रेमिका ने उठाया आत्मघाती कदम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 2:21 PM IST

3 Min Read
प्रयागराज : लव अफेयर के बाद परिवार के तानों से परेशान होकर प्रेमी-प्रेमिका ने आत्मघाती कदम उठा लिया. दोनों एक पेट्रोल पंप के पास तड़पते मिले. लोगों की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि एसआरएन अस्पताल में प्रेमिका का इलाज चल रहा है. प्रेमी-प्रेमिका कई दिनों से लापता थे. युवती के परिवार के लोगों ने सरायममरेज थाने में तहरीर दे रखी थी.

मामला सरायममरेज थाना क्षेत्र के एक गांव का है. सहायक पुलिस आयुक्त सुनील कुमार सिंह ने बताया कि युवक आईटीआई का छात्र था. वह प्रेमिका के साथ 30 सितंबर को घर छोड़कर भाग गया था. 2 अक्टूबर को लड़की के परिजनों ने युवक के खिलाफ मुकदमा लिखाया था. इसके बाद 3 अक्टूबर को दोनों तड़पते मिले. 4 अक्टूबर को पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

15 दिन पहले ही मिले थे दोनों : एसीपी ने बताया कि गांव मवैया हिंदवानी निवासी शिवम मौर्य आईटीआई का छात्र था. उसके पिता मुंबई में नौकरी करते हैं. शिवम के गांव से कुछ ही दूरी पर दूसरा गांव पड़ता है. वहां 17 साल की एक लड़की की रिश्तेदारी है. इसकी वजह से वह अक्सर गांव में आती-जाती रहती थी. कुछ ही दिनों पहले दोनों की मुलाकात हुई थी. 15 दिन के इस प्रेम प्रसंग में दोनों ने एक-दूसरे के बिना न रहनने की कसम खा ली.

शिवम मौर्य.
शिवम मौर्य.

परिवार को मंजूर नहीं था रिश्ता : लड़की दलित परिवार की है. इसकी वजह से युवक के परिजनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था. लड़की के परिवार के लोग भी इसके खिलाफ थे. इसकी वजह से दोनों घर से भाग गए थे. लड़की के परिवार ने युवक के खिलाफ मुकदमा लिखाया था. पुलिस के अलावा परिवार के लोग भी दोनों की तलाश कर रहे थे. इस बीच दोनों ने जान देने के मकसद से आत्मघाती कदम उठा लिया.

प्रेमिका का अस्पताल में चल रहा इलाज : 3 अक्टूबर को प्रेमी-प्रेमिका एक पेट्रोल पंप के पास तड़पते मिले. पुलिस ने दोनों की पहचान कर उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी. दोनों को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया था. वहां इलाज के दौरान शिवम की मौत हो गई. जबकि प्रेमिका का इलाज चल रहा है. परिजनों के मुताबिक घटना से पहले शिवम और लड़की गांव से कुछ दूर स्थित एक मंदिर में गए थे.

दोनों मंदिर में शादी करना चाहते थे : दोनों मंदिर में शादी करना चाहते थे. इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी तो वे भाग निकले. वहीं शिवम की मां ने जहर देकर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है. सहायक पुलिस आयुक्त सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अभी किसी की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है. शिकायत मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी.

