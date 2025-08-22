ETV Bharat / state

प्रयागराज कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल में 500 यूनिट क्षमता का ब्लड बैंक तैयार, इसी सप्ताह होगा उद्घाटन - BLOOD BANK IN PRAYAGRAJ

कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर सिद्धार्थ पांडेय ने बताया कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को फ्री रक्त देने का फैसला भी किया गया है.

प्रयागराज कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल में अतिरिक्त ब्लड बैंक.
प्रयागराज कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल में अतिरिक्त ब्लड बैंक. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 12:31 PM IST

प्रयागराज : डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रकोप के दौरान इलाज में अक्सर खून की जरूरत पड़ती है. ऐसे में प्रयागराज और पड़ोसी जिलों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल में पीपीपी (प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 500 यूनिट की क्षमता वाला हाईटेक ब्लड बैंक तैयार हो चुका है. इस ब्लड बैंक में रेयर ग्रुप्स की खून भी होगा. कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल प्रशासन इसी सप्ताह में ब्लड बैंक का उद्घाटन कर सकता है.

प्रयागराज कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की जानकारी देते अधिकारी. (Video Credit : ETV Bharat)

थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क ब्लड देने का फैसला

कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर सिद्धार्थ पांडेय ने बताया कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को फ्री रक्त उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अलग से ओपीडी भी होगी और दवाएं सीजीएचएस रेट पर मिलेंगी. एमओयू के तहत देश के कई जाने-माने डॉक्टर ओपीडी में आकर बच्चों का निशुल्क में इलाज करेंगे. ब्लड बैंक इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा. यह निर्णय कैंट बोर्ड की बैठक के दौरान सीईओ मोहम्मद समीर इस्लाम की मौजूदगी में किया गया था.

इन ग्रप का ब्लड भी मिलेगा.
इन ग्रप का ब्लड भी मिलेगा. (Photo Credit : ETV Bharat)




55 हजार मरीजों और ब्लड डोनर का डेटाबेस तैयार

डाॅ. सिद्धार्थ पांडे के अनुसार खून की कमी की समस्या को दूर करने के लिए हमने इलाहाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल से जुड़े 55 हजार मरीजों और ब्लड डोनर्स का डेटाबेस तैयार किया है. इन 55 हजार लोगों का ब्लड ग्रुप अस्पताल के पास है. ऐसे में इमरजेंसी व विशेष परिस्थितियों में इन लोगों से खून लिया जाएगा. ब्लड बैंक इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा.
लाइसेंसिंग की सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गए हैं. यह आम आदमी का ब्लड बैंक होगा. ब्लड बैंक 24 घंटे रन करेगा. आम आदमी के लिए हमेशा खुला रहेगा. यहां सीजीएचएस रेट पर लोगों को ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा. खून के लिए एक्स्ट्रा पैसा किसी मरीज को खर्च करने की जरूरत नहीं होगी.

ब्लड बैंक बनाने में आई लागत.
ब्लड बैंक बनाने में आई लागत. (Photo Credit : ETV Bharat)




प्रयागराज मंडल में 2000 यूनिट ब्लड की रोज खपत : प्रयागराज में फिलहाल दर्जनों सरकारी और निजी ब्लड बैंक संचालित हो रहे हैं. इनमें प्रमुख सरकारी ब्लड बैंक मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से जुड़ा ब्लड बैंक है. इसके अलावा इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन, इलाहाबाद नर्सिंग एसोसिएशन, तेज बहादुर सप्रू (बेली) अस्पताल ब्लड बैंक और कॉल्विन अस्पताल का ब्लड बैंक हैं. प्रयागराज चैरिटेबल ब्लड बैंक, यूनाइटेड मेडिसिटी ब्लड बैंक, जेपी मेमोरियल अस्पताल ब्लड बैंक, जीवन दान चैरिटेबल ब्लड सेंटर, हार्देव तिवारी चैरिटेबल ब्लड सेंटर, कृष्णा मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ब्लड बैंक समेत कई निजी और चैरिटेबल ब्लड बैंक भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं. कुल मिलाकर जिले में करीब 12 से 15 सक्रिय ब्लड बैंक मौजूद है.

जानें-ब्लड बैंकों की क्षमता : प्रयागराज के तमाम ब्लड बैंकों की क्षमता अलग-अलग है. बड़े सरकारी ब्लड बैंकों में औसतन 1,000 से 2,000 यूनिट तक रेड ब्लड सेल्स (PRBC) का स्टॉक रहता है. वहीं, प्लेटलेट्स की खपत सीजन के अनुसार बढ़ती है. उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ब्लड बैंक ने अकेले डेंगू के सीजन में यह संख्या 19,000 यूनिट से अधिक हो जाती है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मांग के हिसाब से प्रयागराज के ब्लड बैंक बड़ी मात्रा में ब्लड और उसके कंपोनेंट्स उपलब्ध कराते हैं. जरूरत की बात करें तो प्रयागराज जैसे बड़े शहर में रोजाना करीब 2,000 यूनिट से अधिक खून की मांग रहती है. इसमें सबसे अधिक खपत बड़े सरकारी अस्पतालों एसआरएन, बेली और एमएलएन मेडिकल कॉलेज में होती है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं. डेंगू जैसे मौसमी रोगों के दौरान प्लेटलेट्स की मांग अचानक कई गुना बढ़ जाती है.

