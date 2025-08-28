प्रयागराज: कौड़िहार ब्लॉक के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर सिंह यादव की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई. उनका शव पुरामुफ्ती थानाक्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिला. शव के कई टुकड़े हो गए थे. पुलिस ने बीजेपी नेता रणधीर सिंह यादव के दोस्त राम सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, मर्डर अवैध संबंध के कारण किया गया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

स्कॉर्पियो में दोस्त के साथ निकले थे बीजेपी नेता: प्रयागराज के गंगापार डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि रणधीर यादव 23 अगस्त को किसी विवाद के बाद अपने दोस्त रामसिंह और एक अन्य साथी के साथ प्रयागराज से स्कॉर्पियो में निकले थे. 24 अगस्त को उनकी स्कार्पियो चित्रकूट के देवांगना घाटी हवाई पट्टी से कुछ दूरी पर मुख्य मार्ग पर लावारिस हालत में खड़ी मिली थी.

पत्नी बबली यादव की शिकायत पर हुई कार्रवाई (Photo Credit: UP Police)

रणधीर का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था: रणधीर यादव का मोबाइल प्रयागराज शहर की सीमा में ही स्चिवऑफ हो गया था, जबकि उनके दोस्त राम सिंह व अन्य साथियों की लास्ट लोकेशन चित्रकूट दिखी थी. पुलिस तभी से राम सिंह की तलाश कर रही थी. राम सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस र्मडर केस का खुलासा कर दिया.

राम सिंह पर किडनैप करने का आरोप: डीसीपी गंगानगर ने बताया कि बीजेपी नेता रणधीर सिंह आखिरी बार 22 अगस्त 2025 को नवागबंज में एक ढाबे पर देखे गए थे. उनकी पत्नी ने राम सिंह पर रणधीर सिंह को जबरन गाड़ी में बिठाने का आरोप लगाते हुए पति को किडनैप करने का आरोप लगाया था. उन्होने नवाबगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई थी.

लावारिस हालत में मिली थी स्कॉर्पियो (Photo Credit: UP Police)

बीजेपी नेता की पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं: रणधीर सिंह यादव प्रयागरज के पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे. वह बीजेपी से भी जुड़े थे. वह मोहम्मदपुर हथिगवां के मूलरूप से रहने वाले थे. उनके पिता राम अभिलाष यादव सेना में सूबेदार रहे हैं. उनकी पत्नी बबली यादव वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं.

यह भी पढ़ें- बनारस में बनेगा खूंखार कुत्तों के लिए शेल्टर होम; 200 एकड़ जमीन की तलाश, 2000 कुत्ते एक साथ रखे जाएंगे