यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट से रहें सावधान, छात्रों और शिक्षकों के लिए निर्देश जारी

माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट से सतर्कता की अपील. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है बोर्ड ने छात्र छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों को फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की को कहा है. बताया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बोर्ड की नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है. ऐसे में बोर्ड ने सभी से सतर्क रहने और किसी भी तरह की निजी जानकारी साझा न करने की अपील की है.

फर्जी वेबसाइट से सावधान: यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने एक लेटर जारी कर लोगों को फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की अपील की है. यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि www.upmsponline.in नाम की वेबसाइट पूरी तरह फर्जी है. बोर्ड ने कहा कि इस वेबसाइट से कोई जानकारी ना लें और ना ही अपने दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारी साझा करें. यूपी बोर्ड ने www.upmsp.edu.in को आधिकारिक वेबसाइट बताया है. आधिकारिक वेबसाइट पर ही छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों को सूचनाओं बोर्ड की ओर से दी जाएगी.