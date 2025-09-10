ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट से रहें सावधान, छात्रों और शिक्षकों के लिए निर्देश जारी

माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in है.

माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट से सतर्कता की अपील. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 7:29 AM IST

2 Min Read
प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है बोर्ड ने छात्र छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों को फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की को कहा है. बताया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बोर्ड की नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है. ऐसे में बोर्ड ने सभी से सतर्क रहने और किसी भी तरह की निजी जानकारी साझा न करने की अपील की है.

यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट से सतर्कता की अपील. (Photo Credit : ETV Bharat)



फर्जी वेबसाइट से सावधान: यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने एक लेटर जारी कर लोगों को फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की अपील की है. यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि www.upmsponline.in नाम की वेबसाइट पूरी तरह फर्जी है. बोर्ड ने कहा कि इस वेबसाइट से कोई जानकारी ना लें और ना ही अपने दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारी साझा करें. यूपी बोर्ड ने www.upmsp.edu.in को आधिकारिक वेबसाइट बताया है. आधिकारिक वेबसाइट पर ही छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों को सूचनाओं बोर्ड की ओर से दी जाएगी.



यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा में होंगे कुछ बदलाव : यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर और अच्छा बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने का प्लान बना रहा है. यूपी बोर्ड 2026 के परीक्षा के समय सारणी को अंतिम रूप देने में यूपी बोर्ड जुटा हुआ है. यूपी बोर्ड अभ्यर्थियों को बेहतर मौका देने के लिए कई तरह के प्लानिंग करने में जुटा है. ऐसे में 2026 की परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

