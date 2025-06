ETV Bharat / state

इलाहाबाद कैंट अस्पताल की विशेष पहल ; महिला कर्मचारियों को मिलेगी खास छुट्टी, मरीजों को नहीं लगानी होगी लाइन - CANTONMENT BOARD HOSPITAL

कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल प्रयागराज में सुविधाएं बढ़ीं. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 17, 2025 at 8:42 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 10:56 AM IST 5 Min Read

प्रयागराज : महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता देने की दिशा में प्रयागराज का कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल एक मिसाल बन रहा है. यह देश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां महिलाओं को सम्मान के साथ-साथ व्यावहारिक सुविधा भी दी जा रही हैं. यहां महिला मरीजों को अब लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है. अस्पताल में ‘क्यू-लेस’ सिस्टम लागू किया गया है. जिसके तहत महिला मरीज सीधे काउंटर पर पहुंचकर अपनी पर्ची बनवा सकती है और सीधे डॉक्टर से परामर्श ले सकती है. साथ ही अस्पताल प्रशासन ने महिला स्टाफ के लिए भी संवेदनशील कदम उठाया है. पीरियड्स के पहले दिन महिलाकर्मियों को विशेष अवकाश की सुविधा दी गई है. देखें : इलाहाबाद कैंट अस्पताल की विशेष पहल. (Video Credit : ETV Bharat) कैंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल के डायरेक्टर सिद्धार्थ पांडेय के मुताबिक यह सुविधा नारी गरिमा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई है. महिला मरीजों को प्राथमिकता देकर हम उनके प्रति एक जिम्मेदार दृष्टिकोण दिखा रहे हैं. इसके अलावा अस्पताल में महिला स्वास्थ्य के लिए विशेष काउंटर और सुविधा डेस्क भी बनाई गई है. इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने निर्णय लिया है कि 1 जून के बाद से किसी भी विभाग में महिलाओं को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी. इस बाबत सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में महिला को लाइन से निकलकर सीधे देखने का प्रबंध किया किया जाए.

इलाहाबाद कैंट अस्पताल की पहल. (Photo Credit : ETV Bharat)

Last Updated : June 17, 2025 at 10:56 AM IST