5 घंटे तक ब्लॉक रहा प्रयागराज एयरपोर्ट का रन-वे, 9 फ्लाइट्स लखनऊ डायवर्ट, डेढ़ घंटे तक विमान में ही बैठे रहे यात्री

इंडियन एयरफोर्स का एक विमान रन-वे पर खराब हो गया था, जिसके कारण बमरौली एयरफोर्स पर उड़ानों को रोक दिया गया था.

फ्लाइट्स के कैंसिल और डायवर्ट होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
फ्लाइट्स के कैंसिल और डायवर्ट होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 11:49 PM IST

प्रयागराज/लखनऊ : बमरौली एयरपोर्ट से पांच घंटे के बाद विमानों का परिचालन शुरू हो गया है. मंगलवार दोपहर 12:20 बजे से शाम 5 बजे तक तकनीकि खराबी आने के कारण रन-वे को ब्लॉक कर दिया गया था. इस वजह से कई उड़नों को डायवर्ट और कैंसिल कर दिया गया. इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

एयरपोर्ट डायरेक्टर मुकेश चंद्र उपाध्याय ने बताया, इंडियन एयरफोर्स का एक विमान रन-वे पर खराब हो गया था, जिसके कारण बमरौली एयरफोर्स अफसर और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी के आदेश पर उड़ानों को रोक दिया गया था. विमान को रन-वे से हटा दिया गया है. सुरक्षा कारणों से रन-वे को लगभग पांच घंटे तक बंद रखा गया. इस कारण प्रमुख एयरलाइंस की कई उड़ानें प्रभावित हुईं. जिसमे इंडिगो जो दिल्ली से प्रयागराज और मुंबई से प्रयागराज आने वाली उड़ानों को लखनऊ के लिए डायवर्ट किया गया.

प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर जाने वाली उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया. एलायंस एयर की पंतनगर, प्रयागराज होकर दिल्ली जाने वाली उड़ान को वापस पंतनगर डायवर्ट कर दिया गया. दिल्ली से प्रयागराज होकर पंतनगर जाने वाली उड़ान को कैंसिल कर दिया गया. आकासा एयर की उड़ानें- मुंबई से प्रयागराज होकर वापस मुंबई जाने वाली दोनों दिशाओं की उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया.

वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि बुधवार से सुचारू रूप से फ्लाइट उड़ान भरेंगी. यात्री अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर उड़ानों की जानकारी लेते रहें.

लखनऊ एयरपोर्ट पर 9 फ्लाइट्स किए गए डायवर्ट : वाराणसी और दिल्ली का मौसम खराब होने तथा प्रयागराज में रन-वे ब्लॉक होने पर 9 विमान को लखनऊ डायवर्ट किया गया. मंगलवार सुबह अचानक मौसम खराब हो जाने से दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान (6ई-2211) को लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा.

यह विमान सुबह 4:55 बजे दिल्ली से रवाना हुआ था और 6:25 बजे वाराणसी पहुंचना था. लेकिन वाराणसी एयरपोर्ट पर खराब दृश्यता के कारण एटीसी ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी. इस कारण विमान को लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया. सुबह 6:42 बजे यह विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया, जहां करीब डेढ़ घंटे तक 92 यात्री और क्रू मेंबर विमान में ही बैठे रहे. बाद में मौसम साफ होने पर विमान को वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया.

दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली इंडिगो की उड़ान (6ई-5076) को दोपहर 12:20 बजे लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई और उसे लखनऊ डायवर्ट किया गया, जो 1:15 बजे लखनऊ पहुंची. इसी तरह मुंबई से दोपहर 2:15 बजे प्रयागराज पहुंचने वाली उड़ान (6ई-6937) को भी लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और लखनऊ एयरपोर्ट डायवर्ट कर दिया गया. लखनऊ में दोनों विमान कुछ समय तक खड़े रहे.

काठमांडू से दिल्ली जाने वाले विमान इंडिगो 6E 1154 को दिल्ली में खराब मौसम के कारण लखनऊ डायवर्ट किया गया. रांची से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX 1103 को दिल्ली में खराब मौसम के कारण लखनऊ डायवर्ट किया गया. बागडोगरा से दिल्ली की एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX 1185 को लखनऊ भेज दिया गया.

बागडोगरा से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2476 को दिल्ली में खराब मौसम के कारण लखनऊ डायवर्ट किया गया. आकाश एयर की गोवा से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या QP 1379 को लखनऊ में उतारना पड़ा. पटना से दिल्ली जाने वाली चैटर फ्लाइट VT FAE को भी लखनऊ डायवर्ट किया गया.
एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार 9 विमान आज लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट किए गए.

