5 घंटे तक ब्लॉक रहा प्रयागराज एयरपोर्ट का रन-वे, 9 फ्लाइट्स लखनऊ डायवर्ट, डेढ़ घंटे तक विमान में ही बैठे रहे यात्री

फ्लाइट्स के कैंसिल और डायवर्ट होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : October 7, 2025

प्रयागराज/लखनऊ : बमरौली एयरपोर्ट से पांच घंटे के बाद विमानों का परिचालन शुरू हो गया है. मंगलवार दोपहर 12:20 बजे से शाम 5 बजे तक तकनीकि खराबी आने के कारण रन-वे को ब्लॉक कर दिया गया था. इस वजह से कई उड़नों को डायवर्ट और कैंसिल कर दिया गया. इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. एयरपोर्ट डायरेक्टर मुकेश चंद्र उपाध्याय ने बताया, इंडियन एयरफोर्स का एक विमान रन-वे पर खराब हो गया था, जिसके कारण बमरौली एयरफोर्स अफसर और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी के आदेश पर उड़ानों को रोक दिया गया था. विमान को रन-वे से हटा दिया गया है. सुरक्षा कारणों से रन-वे को लगभग पांच घंटे तक बंद रखा गया. इस कारण प्रमुख एयरलाइंस की कई उड़ानें प्रभावित हुईं. जिसमे इंडिगो जो दिल्ली से प्रयागराज और मुंबई से प्रयागराज आने वाली उड़ानों को लखनऊ के लिए डायवर्ट किया गया. प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर जाने वाली उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया. एलायंस एयर की पंतनगर, प्रयागराज होकर दिल्ली जाने वाली उड़ान को वापस पंतनगर डायवर्ट कर दिया गया. दिल्ली से प्रयागराज होकर पंतनगर जाने वाली उड़ान को कैंसिल कर दिया गया. आकासा एयर की उड़ानें- मुंबई से प्रयागराज होकर वापस मुंबई जाने वाली दोनों दिशाओं की उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया. वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि बुधवार से सुचारू रूप से फ्लाइट उड़ान भरेंगी. यात्री अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर उड़ानों की जानकारी लेते रहें. लखनऊ एयरपोर्ट पर 9 फ्लाइट्स किए गए डायवर्ट : वाराणसी और दिल्ली का मौसम खराब होने तथा प्रयागराज में रन-वे ब्लॉक होने पर 9 विमान को लखनऊ डायवर्ट किया गया. मंगलवार सुबह अचानक मौसम खराब हो जाने से दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान (6ई-2211) को लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा.