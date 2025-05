ETV Bharat / state

प्रयागराज की 12 आवासीय योजनाओं में 764 फ्लैट खाली; लॉटरी से मिलेगा आशियाना, ऐसे करें आवेदन - PRAYAGRAJ HOUSING SCHEMES

प्रयागराज में आशियाना खरीदने का सुनहरा मौका. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 26, 2025 at 4:55 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 5:24 PM IST 3 Min Read

प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज में विकास प्राधिकरण 12 आवासीय परियोजनाओं में खाली फ्लैट्स का आवंटन "जहां है जैसे हैं" के आधार पर जल्द ही करने जा रहा है. फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा. ये फ्लैट काफी कम कीमत प्रयागराज विकास प्राधिकरण उपलब्ध करा रहा है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से विकसित 12 आवासीय योजनाओं में रिक्त फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा. इन योजनाओं में EWS, LIG, 1BHK, 2BHK और 3BHK के 764 फ्लैट खाली हैं. कालिंदीपुरम इलाके की बात करें तो जागृति विहार आवासीय योजना (MIG) में 116 फ्लैट, मौसम विहार अपार्टमेंट (2BHK और 3BHK) में 125 फ्लैट, वसुधा विहार आवासीय योजना में 10 फ्लैट, मंगल विहार अवास योजना (EWS & LIG) में 5 फ्लैट, सुगम विहार योजना (LIG) में 2 फ्लैट खाली हैं. आवासीय योजनाओं के खाली फ्लैट और उनके रेट. (Photo Credit; PDA) खास बात ये है कि महाकुंभ 2025 के दौरान सूबेदारगंज फ्लाईओवर के बन जाने से अब इस ओर आना-जाना बेहद ही आसान हो गया है, जिसके चलते अब प्रयागराज के किसी भी ओर जाने में कालिंदीपुरम के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी.

नैनी में भी 2 बीएचके के लग्जरी फ्लैट खाली: यमुना पार औद्योगिक क्षेत्र कहे जाने वाले नैनी इलाके में भी EWS फ्लैट से लेकर 2BHK लग्जरी फ्लैट आम जनमानस के लिए उपलब्ध हैं. नैनी के ADA कॉलोनी में यमुना विहार आवास योजना (2BHK) में 158 फ्लैट, जान्हवी अपार्टमेंट (EWS, 1BHK) के तीनों फेजों में 212 फ्लैट, मानस विहार योजना (EWS, LIG) में 19 फ्लैट और आजाद अपार्टमेंट (LIG) में 2 फ्लैट आवंटन के लिए उपलब्ध हैं. वहीं वाराणसी की ओर झूंसी के त्रिवेणीपुरम में प्राधिकरण के सबसे लग्जरी फ्लैट बनाए हैं. डिवाइन अपार्टमेंट में 3BHK के 4 फ्लैट बिक्री के लिए रिक्त हैं. झूंसी में ही सरस विहार आवासीय योजना (एफोर्डेबल) में भी 6 फ्लैटों का आवंटन होना. प्राधिकरण द्वारा गोविंदपुर के पॉश इलाके में 2BHK और 3BHK के 9 लग्जरी फ्लैट भी आवंटन के लिए उपलब्ध है. फ्लैट के लिए कैसे करें आवेदन: प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त रिक्त प्लैटों का पंजीकरण/आवेदन से संबंधित जानकारी पीडीए की वेबसाइट janhit.upda.in और www.pdaprayagraj.org पर उपलब्ध हैं. सोमवार से शनिवार (अवकाश दिन छोड़ कर) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 915322400911 और 0532-4022624 फोन नंबर पर भी फ्लैट संबंधित जानकारी ले सकते हैं. प्राधिकरण द्वारा विकसित विभिन्न योजनाओं में फ्लैटों का लॉटरी के माध्यम से आवंट किया जाएगा. फ्लैट के लिए पंजीकरण आवेदन की तिथि 26 मई 2025 से 2 जून 2025 तक निर्धारित की गई है. ये भी पढ़ेंः लखनऊ की अनंत नगर योजना में 10 लाख से भी कम कीमत में फ्लैट, अगले ढाई साल में तैयार हो जाएंगे 5000 आवास

प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज में विकास प्राधिकरण 12 आवासीय परियोजनाओं में खाली फ्लैट्स का आवंटन "जहां है जैसे हैं" के आधार पर जल्द ही करने जा रहा है. फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा. ये फ्लैट काफी कम कीमत प्रयागराज विकास प्राधिकरण उपलब्ध करा रहा है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से विकसित 12 आवासीय योजनाओं में रिक्त फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा. इन योजनाओं में EWS, LIG, 1BHK, 2BHK और 3BHK के 764 फ्लैट खाली हैं. कालिंदीपुरम इलाके की बात करें तो जागृति विहार आवासीय योजना (MIG) में 116 फ्लैट, मौसम विहार अपार्टमेंट (2BHK और 3BHK) में 125 फ्लैट, वसुधा विहार आवासीय योजना में 10 फ्लैट, मंगल विहार अवास योजना (EWS & LIG) में 5 फ्लैट, सुगम विहार योजना (LIG) में 2 फ्लैट खाली हैं. आवासीय योजनाओं के खाली फ्लैट और उनके रेट. (Photo Credit; PDA) खास बात ये है कि महाकुंभ 2025 के दौरान सूबेदारगंज फ्लाईओवर के बन जाने से अब इस ओर आना-जाना बेहद ही आसान हो गया है, जिसके चलते अब प्रयागराज के किसी भी ओर जाने में कालिंदीपुरम के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी. नैनी में भी 2 बीएचके के लग्जरी फ्लैट खाली: यमुना पार औद्योगिक क्षेत्र कहे जाने वाले नैनी इलाके में भी EWS फ्लैट से लेकर 2BHK लग्जरी फ्लैट आम जनमानस के लिए उपलब्ध हैं. नैनी के ADA कॉलोनी में यमुना विहार आवास योजना (2BHK) में 158 फ्लैट, जान्हवी अपार्टमेंट (EWS, 1BHK) के तीनों फेजों में 212 फ्लैट, मानस विहार योजना (EWS, LIG) में 19 फ्लैट और आजाद अपार्टमेंट (LIG) में 2 फ्लैट आवंटन के लिए उपलब्ध हैं. वहीं वाराणसी की ओर झूंसी के त्रिवेणीपुरम में प्राधिकरण के सबसे लग्जरी फ्लैट बनाए हैं. डिवाइन अपार्टमेंट में 3BHK के 4 फ्लैट बिक्री के लिए रिक्त हैं. झूंसी में ही सरस विहार आवासीय योजना (एफोर्डेबल) में भी 6 फ्लैटों का आवंटन होना. प्राधिकरण द्वारा गोविंदपुर के पॉश इलाके में 2BHK और 3BHK के 9 लग्जरी फ्लैट भी आवंटन के लिए उपलब्ध है. फ्लैट के लिए कैसे करें आवेदन: प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त रिक्त प्लैटों का पंजीकरण/आवेदन से संबंधित जानकारी पीडीए की वेबसाइट janhit.upda.in और www.pdaprayagraj.org पर उपलब्ध हैं. सोमवार से शनिवार (अवकाश दिन छोड़ कर) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 915322400911 और 0532-4022624 फोन नंबर पर भी फ्लैट संबंधित जानकारी ले सकते हैं. प्राधिकरण द्वारा विकसित विभिन्न योजनाओं में फ्लैटों का लॉटरी के माध्यम से आवंट किया जाएगा. फ्लैट के लिए पंजीकरण आवेदन की तिथि 26 मई 2025 से 2 जून 2025 तक निर्धारित की गई है. ये भी पढ़ेंः लखनऊ की अनंत नगर योजना में 10 लाख से भी कम कीमत में फ्लैट, अगले ढाई साल में तैयार हो जाएंगे 5000 आवास

Last Updated : May 26, 2025 at 5:24 PM IST