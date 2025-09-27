ETV Bharat / state

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रैगिंग; 18 छात्र निलंबित, कारण बताओ नोटिस जारी

प्रयागराज : इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीसी बनर्जी छात्रावास में रैगिंग की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है. जांच में दोषी पाए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 18 छात्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 16 अक्टूबर को अपने अभिभावकों के साथ अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.



रैगिंग की शिकायतें एंटी-रैगिंग पोर्टल, शासन के लखनऊ प्रकोष्ठ और कुलानुशासक कार्यालय तक पहुंची थीं. इसके बाद कुलानुशासक प्रो. राकेश सिंह ने उपकुलानुशासक डॉ. अतुल नारायण सिंह, सुरक्षाकर्मियों और कर्नलगंज पुलिस के साथ छात्रावास में रात में छापा मारा था. इस दौरान कई वरिष्ठ छात्रों को रैगिंग करते हुए पकड़ा गया. साथ ही कई संदिग्ध युवक छात्रावासों में मिले.



छापेमारी में यह भी सामने आया कि जूनियर छात्रों पर वाट्सएप कॉल व संदेशों के जरिए दबाव बनाया जा रहा था. छात्रावास के कई कमरों से बड़े क्वायल हीटर भी जब्त किए गए. जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक माना गया. कुछ ऐसे युवक भी मिले जिनका न तो विश्वविद्यालय में पंजीकरण था और न ही छात्रावास की प्रवेश सूची में नाम दर्ज था. जांच समिति ने दोषी पाए गए छात्रों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एंटी-रैगिंग एक्ट और छात्र अनुशासन संहिता के तहत कार्रवाई की सिफारिश की है.

