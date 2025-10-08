स्वास्थ्य विभाग में टेंडर को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर, लगाया घोटाले का आरोप
बाबूलाल मरांडी के बाद अब प्रतुल शाहदेव ने स्वाथ्य विभाग में टेंडर घोटाले की बात कही है.
Published : October 8, 2025 at 7:00 PM IST
रांची: स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाला को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार पर आक्रामक हो गई है. पिछले दिनों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग में हुए टेंडर में अनियमितता का आरोप लगाया गया था. इसके बाद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़ा किया है.
प्रतुल शाहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाले गए टेंडर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए इसे 50 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन सह सीएमओ रांची के कार्यालय के द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य तकनीकी स्टाफ के लिए ई टेंडर संख्या 4374, 20 सितंबर, 2025 को निकाला गया. इस टेंडर में ऐसी शर्तों को डाला गया जिससे झारखंड की कोई स्थानीय कंपनी हिस्सा ही नहीं ले पाएगी. उन्होंने इस टेंडर के जरिए बिहार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है.
रांची सिविल सर्जन कार्यालय पर उठे गंभीर सवाल
बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे पूर्व जब इसी सिविल सर्जन के कार्यालय ने 2022 में जब टेंडर निकला था तो उस समय की अर्हता और अभी की अर्हता में लगभग 5 गुणा का इजाफा कर दिया गया है. यह सिर्फ बिहार की एक विशेष ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है. इसी टेंडर में 2022 में सिक्योरिटी मनी चार लाख रुपए रखी गयी थी जो इस वर्ष 15 लाख कर दी गई.
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 2022 में टेंडर की अर्हता में सिंगल वर्क आर्डर का वैल्यू 3 करोड़ था, 3 वर्षों में इस बार इसे 15 करोड़ कर दिया गया है. ईसीआर की कॉपी 300 लोगों की आवश्यकता थी. इस वर्ष इसे 1500 कर दिया गया है. 2022 में निकाले गए टेंडर में पिछले तीन वित्तीय वर्ष का कंपनी का एवरेज टर्नओवर 5 करोड़ होने की आवश्यकता थी. इस बार इसे 5 गुना बढ़कर 25 करोड़ कर दिया गया है.
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जिस कंपनी को ये टेंडर देने की कोशिश की जा रही है, उसे झारखंड के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने डिबार किया है, लेकिन टेंडर में ब्लैकलिस्टेड कॉलम में सिर्फ यह लिखकर डाल दिया गया है कि जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है, वह एक अंडरटेकिंग देगी. उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों से स्पष्ट है कि टेंडर को इस रूप में बनाया गया है कि झारखंड की किसी स्थानीय कंपनी को कोई लाभ न हो.
