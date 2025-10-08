ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग में टेंडर को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर, लगाया घोटाले का आरोप

रांची: स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाला को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार पर आक्रामक हो गई है. पिछले दिनों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग में हुए टेंडर में अनियमितता का आरोप लगाया गया था. इसके बाद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़ा किया है.

प्रतुल शाहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाले गए टेंडर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए इसे 50 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन सह सीएमओ रांची के कार्यालय के द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य तकनीकी स्टाफ के लिए ई टेंडर संख्या 4374, 20 सितंबर, 2025 को निकाला गया. इस टेंडर में ऐसी शर्तों को डाला गया जिससे झारखंड की कोई स्थानीय कंपनी हिस्सा ही नहीं ले पाएगी. उन्होंने इस टेंडर के जरिए बिहार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है.

प्रतुल शाहदेव का बयान (ईटीवी भारत)





रांची सिविल सर्जन कार्यालय पर उठे गंभीर सवाल

बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे पूर्व जब इसी सिविल सर्जन के कार्यालय ने 2022 में जब टेंडर निकला था तो उस समय की अर्हता और अभी की अर्हता में लगभग 5 गुणा का इजाफा कर दिया गया है. यह सिर्फ बिहार की एक विशेष ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है. इसी टेंडर में 2022 में सिक्योरिटी मनी चार लाख रुपए रखी गयी थी जो इस वर्ष 15 लाख कर दी गई.