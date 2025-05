ETV Bharat / state

"अगर पार्टी में बदलाव होता है तो मजबूत हाथों में सौंपी जाए बागडोर", नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर बोलीं प्रतिभा सिंह - PRATIBHA SINGH

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 2:01 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 2:18 PM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल में लंबे समय से भंग चल रही कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर अब पार्टी के अंदर ही आवाज उठने लगी है. वर्तमान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका हैं. ऐसे में होली लॉजी विरोधी धड़ा पार्टी अध्यक्ष के बदलाव के लिए आवाज उठा रहा है. इसी तरह से होली लॉजी समर्थक वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यकाल को कंटिन्यू करने की मांग पर अड़ा है. वहीं, अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बातचीत में पार्टी अध्यक्ष को लेकर अपनी बात रखी. 'कद्दावर नेता को सौंपी जाए पार्टी की बागडोर' प्रतिभा सिंह ने कहा, "जिसने भी पार्टी की कमान को संभालना है, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसका पार्टी में प्रभाव हो और अपनी पहचान हो और पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सकें. हम चाहते हैं कि अगर पार्टी में बदलाव की बात होती है तो कद्दावर नेता ही आगे आना चाहिए. इस बात को हम भी पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे".

नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर बोलीं प्रतिभा सिंह (ETV Bharat) वहीं, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से भंग चल रही कार्यकारिणी के गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमने कार्यकारिणी को लेकर कदम उठाया है. उसमें हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है. उन्होंने कहा कि वे भी कार्यकारिणी के फैसले को लेकर इंतजार कर रहे हैं. हाईकमान तय करेगा कौन होगा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ? प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस में किसको पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंपनी है या किसको रखना है, इसे हाईकमान को डिसाइड करना है. इस पर हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं. जहां तक कार्यकारिणी की बात है, उसको लेकर में लगातार हाईकमान के संपर्क में हूं और जल्द ही कार्यकारिणी के गठन के लिए निवेदन किया जा रहा है. ताकि सभी कार्यकर्ता फील्ड में जाकर पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सकें. उन्होंने कहा कि हमने बार-बार कार्यकारिणी के विस्तार की बात प्रभारी के समक्ष भी रखी है, लेकिन देश के हालात को लेकर कुछ विलंब हुआ है. पिछली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मीटिंग रखी थी, जिसमें प्रदेश के सभी नेताओं को बुलाया गया था. इस मीटिंग को देश के हालातों को देखते हुए स्थगित किया गया था. उन्होंने कहा कि अब यह मीटिंग जल्द होने जा रही है. 'वीरभद्र के पद चिन्हों पर चले पार्टी' प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है. एक बार वीरभद्र सिंह ने पार्टी को अपने निजी घर से भी चलाया था. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मुश्किल हालातों के समय पार्टी की बागडोर संभाली थी और कांग्रेस को दोबारा जीवित किया था. उनके इस योगदान को कभी बुलाया नहीं जा सकता है. हम चाहते हैं कि वीरभद्र सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी को मजबूती दी जाए. ये भी पढ़ें: नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अटकलों पर प्रतिभा सिंह ने तोड़ी चुप्पी, संगठन की बागडोर सौंपने को लेकर कही ये बात

शिमला: हिमाचल में लंबे समय से भंग चल रही कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर अब पार्टी के अंदर ही आवाज उठने लगी है. वर्तमान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका हैं. ऐसे में होली लॉजी विरोधी धड़ा पार्टी अध्यक्ष के बदलाव के लिए आवाज उठा रहा है. इसी तरह से होली लॉजी समर्थक वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यकाल को कंटिन्यू करने की मांग पर अड़ा है. वहीं, अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बातचीत में पार्टी अध्यक्ष को लेकर अपनी बात रखी. 'कद्दावर नेता को सौंपी जाए पार्टी की बागडोर' प्रतिभा सिंह ने कहा, "जिसने भी पार्टी की कमान को संभालना है, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसका पार्टी में प्रभाव हो और अपनी पहचान हो और पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सकें. हम चाहते हैं कि अगर पार्टी में बदलाव की बात होती है तो कद्दावर नेता ही आगे आना चाहिए. इस बात को हम भी पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे". नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर बोलीं प्रतिभा सिंह (ETV Bharat) वहीं, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से भंग चल रही कार्यकारिणी के गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमने कार्यकारिणी को लेकर कदम उठाया है. उसमें हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है. उन्होंने कहा कि वे भी कार्यकारिणी के फैसले को लेकर इंतजार कर रहे हैं. हाईकमान तय करेगा कौन होगा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ? प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस में किसको पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंपनी है या किसको रखना है, इसे हाईकमान को डिसाइड करना है. इस पर हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं. जहां तक कार्यकारिणी की बात है, उसको लेकर में लगातार हाईकमान के संपर्क में हूं और जल्द ही कार्यकारिणी के गठन के लिए निवेदन किया जा रहा है. ताकि सभी कार्यकर्ता फील्ड में जाकर पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सकें. उन्होंने कहा कि हमने बार-बार कार्यकारिणी के विस्तार की बात प्रभारी के समक्ष भी रखी है, लेकिन देश के हालात को लेकर कुछ विलंब हुआ है. पिछली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मीटिंग रखी थी, जिसमें प्रदेश के सभी नेताओं को बुलाया गया था. इस मीटिंग को देश के हालातों को देखते हुए स्थगित किया गया था. उन्होंने कहा कि अब यह मीटिंग जल्द होने जा रही है. 'वीरभद्र के पद चिन्हों पर चले पार्टी' प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है. एक बार वीरभद्र सिंह ने पार्टी को अपने निजी घर से भी चलाया था. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मुश्किल हालातों के समय पार्टी की बागडोर संभाली थी और कांग्रेस को दोबारा जीवित किया था. उनके इस योगदान को कभी बुलाया नहीं जा सकता है. हम चाहते हैं कि वीरभद्र सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी को मजबूती दी जाए. ये भी पढ़ें: नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अटकलों पर प्रतिभा सिंह ने तोड़ी चुप्पी, संगठन की बागडोर सौंपने को लेकर कही ये बात

Last Updated : May 21, 2025 at 2:18 PM IST