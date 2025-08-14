ETV Bharat / state

लाल किले पर स्पेशल गेस्ट बनेंगे प्रतापगढ़ के चंदन किसान, जानिए कौन हैं SSB कमांडेंट की नौकरी छोड़ने वाले उत्कृष्ट पांडेय - INDEPENDENCE DAY 2025

देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ के चंदन किसान अपनी पत्नी के साथ बतौर विशेष अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे.

किसान उत्कृष्ट पांडेय को चंदन उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण रोजगार सृजन में विशेष योगदान के लिए सम्मान दिया गया है.
किसान उत्कृष्ट पांडेय को चंदन उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण रोजगार सृजन में विशेष योगदान के लिए सम्मान दिया गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 8:24 PM IST

प्रतापगढ़/प्रयागराज : 15 अगस्त 2025 को देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. दिल्ली के लाल किले पर होने वाले आजादी के कार्यक्रम में प्रतापगढ़ के चंदन (सैंडलवुड) किसान अपनी पत्नी के साथ विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. यह सम्मान उन्हें सस्टेनेबल खेती, चंदन उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण रोजगार सृजन में विशेष योगदान के लिए दिया गया है.

उत्कृष्ट पांडेय ने बताया कि भारत सरकार की ओर से एक किसान के तौर पर गणतंत्र दिवस में भाग लेने का न्योता मिला है. यह हमारे और किसानों के लिए गर्व की बात है. हम सपरिवार दिल्ली पहुंच चुके हैं. कल गणतंत्र दिवस की झांकियों और भारतीय संस्कृति सभ्यता व सैन्य बल की झांकियां देखने को मिलेंगी. हम सब रोमांचित हैं.

चंदन के पेड़ों के बीच में औषधीय पौधों की किस्में भी लगाई जाती हैं.
चंदन के पेड़ों के बीच में औषधीय पौधों की किस्में भी लगाई जाती हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

2016 में वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेकर शुरू की चंदन की खेती : उत्कृष्ट ने बताया, लगभग 6 साल देश की विभिन्न सीमाओं पर सशस्त्र सीमा बल में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सेवा दी. सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज ने हमें सेवा, समर्पण और अनुशासन में बांधा. कठिन परिस्थितियों से कैसे बाहर आना है इसका पाठ पढ़ाया. यहां से देश सेवा का जज्बा लेकर मैंने 2016 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया.

मन में एक किसान के तौर पर देश सेवा करने की इच्छा थी. एक ऐसा किसान जो खेती को घाटे का सौदा नहीं मुनाफे के सौदे में बदल दे. खुद भी कमाए और किसानों को भी अपने पैरों पर खड़ा करके प्रगतिशील खेती करने में उनकी मदद करे. गाइड करे. हमने अपने दिल की सुनी और 2016 में प्रतापगढ़ अपने गांव भदौरा आ गए.

खेतों में गाय का गोबर होता है इस्तेमाल.
खेतों में गाय का गोबर होता है इस्तेमाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

सात एकड़ में फार्म : उत्कृष्ट ने बताया, बेंगलुरु स्थिति इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चंदन की खेती का प्रशिक्षण लेने के बाद इसकी खेती शुरू की. ‘ऋषिग्राम’ नाम से सात एकड़ का फार्म विकसित किया. शुरुआती चरण में 400 चंदन के पौधे लगाए, जो अब 3,000 से अधिक हो चुके हैं. फार्म में चार हाइब्रिड हल्दी की किस्में भी उगाई जाती हैं, जोकि मेडिसिन बनाने में काम आती हैं.

उत्कृष्ट पांडेय ने बताया, मेरा लक्ष्य गांवों में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन, पलायन रोकना, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और सतत विकास को बढ़ावा देने की है. इस उपलब्धि पर क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है. स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन देशभर में सीधा प्रसारित होता है, ऐसे में प्रतापगढ़ के इस किसान का विशेष अतिथि बनना जिले के लिए गर्व का क्षण होगा.

चंदन की खेती के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है.
चंदन की खेती के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

पत्नी सचिवालय में हैं समीक्षा अधिकारी : उत्कृष्ट की पत्नी तूलिका पांडेय भी उनका भरपूर साथ देती हैं. वह लखनऊ सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं. तूलिका बताती हैं कि नौकरी छोड़कर खेती शुरू करना आसान नहीं था, लेकिन बड़े भाई रिटायर्ड मेजर राजीव का भी उत्कृष्ट को सहयोग और प्रोत्साहन मिला. आज उत्कृष्ट न केवल खुद खेती कर रहे हैं, बल्कि किसानों को मुफ्त प्रशिक्षण भी देते हैं.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में चंदन की खेती करने वाले पहले किसान : उत्कृष्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चंदन की खेती करने वाले पहले किसान हैं. उनकी पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिली है. वह स्थानीय किसानों और युवाओं को सैंडलवुड प्लांटेशन तथा ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण भी देते हैं. उनके कार्यों की सराहना उत्तर प्रदेश सरकार और आयुष मंत्रालय कर चुका है. हाल ही में भूटान के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनके फार्म का दौरा किया, वहीं राष्ट्रीय आयुर्वेदिक एवं औषधीय पौध बोर्ड की टीम ने भी उनकी खेती को मॉडल के रूप में मान्यता दी है. भदौना में पूरे देश से किसान चंदन की खेती का यह मॉडल देखने आते हैं.

अब 10 से 15 फीट के हो चुके हैं चंदन के पेड़ : उत्कृष्ट पांडेय ने बताया कि हमने दक्षिण भारत के सफल किसानों से चंदन की खेती के बारे में सीखा और बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से विशेष प्रशिक्षण लिया. 2018 में सफेद चंदन की नर्सरी विकसित करने की शुरुआत हुई और 2019 में पौधे रोपे गए. अब हमारे खेत में चंदन के पेड़ 10 से 15 फीट तक ऊंचे हो चुके हैं. इनके बीच में हम कई अन्य औषधीय पौधों की किस्में उगाते हैं जिनमें काली हल्दी प्रमुख है.

दो करोड़ का रिटर्न : उत्कृष्ट पांडेय बताते हैं कि चंदन का पौधा तैयार होकर लकड़ी देने में 12-15 साल लेता है. एक एकड़ में करीब 250 पौधे लगाए जा सकते हैं और सही देखभाल करने पर यह करीब दो करोड़ रुपए तक का रिटर्न देता है. इस अवधि में प्रति एकड़ 8-10 लाख रुपए का खर्च आता है. भारतीय बाजार में चंदन की लकड़ी 10-15 हजार रुपये प्रति किलो बिकती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 25-30 हजार रुपए तक पहुंच जाती है.

उत्कृष्ट बताते हैं कि हमने एक लाख पौधों की नर्सरी भी तैयार की है, ताकि चंदन की खेती की चाह रखने वाले किसानों को दूर न जाना पड़े. हम उन्हें बहुत कम दामों में चंदन की पौध देते हैं. ये पौध दो से तीन फीट ऊंची होती है, जिसे विशेष वायुमंडलीय परिस्थितियों में तैयार की जाती है. चंदन की पौध बिक्री भी हमारी आय का जरिया है.

मिश्रित खेती से हर साल लाखों की आमदनी : उत्कृष्ट बताते हैं, चंदन के साथ औषधीय पौधों की भी खेती करते हैं. पेड़ों के बीच काली हल्दी, मीठी नीम और करौंदा जैसे पौधे लगाए गए हैं, जो चंदन को प्राकृतिक सुरक्षा भी देते हैं. काली हल्दी की बिक्री से उन्हें सालाना 3 से पांच लाख रुपये की आय होती है, जबकि गेहूं और धान की आर्गेनिक खेती से अतिरिक्त 5 लाख रुपए मिल जाते हैं.

उत्कृष्ट अपनी गायों के गोबर से आर्गेनिक फार्मिंग करते हैं. दूध के साथ ही साथ गाय का शुद्ध देशी घी भी उनके फार्म पर मिल जाता है. उत्कृष्ट पांडेय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक किया है. शुरुआती पढ़ाई नवोदय विद्यालय से की है. 2008 में उनका चयन सशस्त्र सीमा बल में हो गया. लगभग छह साल की सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली. 2015 में चंदन की खेती शुरू की. इसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा.

