रफ्तार का कहर; बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला, 3 की मौत, 1 की हालत नाजुक

प्रतापगढ़ : मानिकपुर थाना क्षेत्र के मीरगढ़वा चौराहे पर मंगलवार रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई. दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल है. जिसका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है. घटना सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे ठेले पर खड़े लोगों को रौंदती हुई दिख रही है.

प्रतापगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया रहा कि प्रयागराज लखनऊ मार्ग पर मानिकपुर थाना क्षेत्र के मीर गढ़वा चौराहे पर सड़क किनारे भुट्टे के ठेले पर कई लोग खड़े थे. इसी दौरान प्रयागराज की तरह से आ रही एक नीली कार डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर ठेले में घुस गई. ठेले से टकराने के बाद कार के एयरबैग खुल गए. जिससे ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन ठेले के पास मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मिलने पर पहुंची पुलिस ने आननफानन घायलों को सीएचसी कालाकांकर पहुंचाया गया. जहां से चार लोगों को रायबरेली एम्स रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान तीन की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल एक युवती का इलाज रायबरेली एम्स में चल रहा है.