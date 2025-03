ETV Bharat / state

पावटीपाड़ा की दीवारें बनीं कैनवास, महिलाओं के हुनर से संवर रहा गांव - MANDANA ON EVERY HOUSE IN PAVTIPADA

प्रतापगढ़ के पावटीपाड़ा में एक घर की दीवार पर मांडणा ( ETV Bharat Pratapgarh )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Mar 23, 2025, 10:07 AM IST

प्रतापगढ़: समय के साथ भले गांव बदल रहे हो, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जो सांस्कृतिक पहचान सहेजते हुए आगे बढ़ रहे हैं. जिले का पावटीपाड़ा गांव भी ऐसा ही है, जो मांडणा कला की परंपरा जीवंत कर पर्यटन और स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. जिला प्रशासन और राजीविका के प्रयासों से जिले का यह गांव अब ‘मांडणा ग्राम’ के रूप में विकसित किया जा रहा है. इससे ग्रामीण महिलाओं को आजीविका व जिले को नई पहचान मिलेगी. पावटीपाड़ा की संकरी गलियों से गुजरते आपको हर घर की दीवार पर मांडणा मिलेगा. लाल गेरू और सफेद खड़िया से बनी खूबसूरत डिजाइनों में लोक जीवन, धार्मिक आस्थाएं और प्रकृति के तत्व उकेरे गए हैं. राजस्थानी संस्कृति की यह अमूल्य विरासत अब पर्यटन को बढ़ावा दे रही है. राजीविका ब्लॉक अधिकारी विवेक जोशी ने बताया कि इस गांव को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत चुना है. 30 महिलाओं को आरसेटी, प्रतापगढ़ में मांडणा का प्रशिक्षण दिया. अब वे अपने हुनर को दीवारों पर उतार रही हैं. इससे गांव जीवंत कैनवास में बदल रहा है. जोशी बताते हैं कि योजना का सबसे बड़ा लाभ गांव की महिलाओं को मिला. वे मांडणा को रोजगार का जरिया बना रही हैं. पहले ये महिलाएं केवल घर की चारदीवारी तक सीमित थीं. अब अपना गांव सजा रही हैं. इस कला को बाजार तक ले जाने की तैयारी हैं. दीवारें बनीं कैनवास (फोटो ईटीवी भारत प्रतापगढ़)

600 से अधिक मांडणा बनाए: जोशी के अनुसार, अब तक 600 से अधिक मांडणा चित्र बनाए जा चुके हैं. जल्द इसे विभिन्न उत्पादों पर उकेरकर बाजार में उतारेंगे. जिला प्रशासन का उद्देश्य इस कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है. मां त्रिपुरा सुंदरी क्लस्टर की मैनेजर सीमा देवी बताती हैं कि पहले महिलाएं बोलने और बाहर जाने में झिझकती थीं, लेकिन अब आत्मनिर्भर बन अपनी कला का व्यापार करने की ओर बढ़ रही हैं. राज्य में पारंपरिक कला और संस्कृति के रूप में उदयपुर का शिल्पग्राम प्रमुख उदाहरण है. जैसे उदयपुर में शिल्पग्राम विकसित किया और पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया, उसी तरह पावटीपाड़ा भी मांडणा के लिए पहचान बना सकता है. मांडणा कला की परंपरा (फोटो ईटीवी भारत प्रतापगढ़) जिला कलेक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने गांव का निरीक्षण किया और महिलाओं का कार्य सराहा. उन्होंने निर्देश दिया कि ब्लॉक के सभी सरकारी भवनों पर भी मांडणा बनाए जाएं ताकि कला का व्यापक प्रसार किया जा सके. जानकार कहते हैं कि प्रशासन इसे आगे बढ़ाए तो पावटीपाड़ा को स्थायी कला ग्राम के रूप में विकसित किया जा सकता है, जहां पर्यटक, शोधकर्ता और कला प्रेमी आकर पारंपरिक कला को देख व समझ सकें.उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा ने बताया कि मांडणा से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. स्थानीय कलाकारों को पहचान मिलेगी. प्रशासन का उद्देश्य मांडणा कला को हस्तशिल्प उद्योग का रूप देना और विभिन्न उत्पादों पर उकेरकर बाजार में उतारना है. जल्द ही यह कला घरेलू साज-सज्जा, वस्त्र और अन्य उत्पादों पर भी दिखेगी.