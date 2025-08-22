प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ पुलिस ने बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह को रिमाण्ड पर लिया है. पूछताछ की गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ है. बुधवार रात को उनके घर और प्लॉट पर छापेमारी हुई. इसके बाद पुलिस को घर के पास मैरिज हॉल के सामने जमीन के अंदर गड्ढे में छुपा कर रखी गई 34.10 ग्राम एमडी ( मेथिलीन डाइऑक्सीमेथामफेटामाइन ड्रग) मिली. पुलिस ने बताया कि सुशील कुमार ड्रग्स का बड़ा व्यवसाय करते हैं. प्रतापगढ़ के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी वह सप्लाई किया करते थे. बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख की भाजपा से काफी नजदीकी है.



गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुशील सिंह को हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर थाना कोतवाली पट्टी से कोर्ट लेकर लाया गया. इस दौरान पूरा इलाका छावनी बना दिया गया था. भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. दो सीओ 5 थाना प्रभारी, 12 दरोगा और 24 सिपाही सुरक्षा प्रदान कर रहे थे. मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश की और उन्हें वहीं से जेल भेज दिया गया.





पुलिस की पूछताछ में ये कबूलनामा आया सामनेः पुलिस की पूछताछ में सुशील सिंह ने बताया कि वह अपने सहयोगी लवी शंकर मिश्रा के साथ मिलकर इस ड्रग्स की सप्लाई का बिजनेस किया करता था. लवी मिश्रा भी इस समय जेल में बंद है. वह अकेले ही ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था, जिसमें नशीले पदार्थों का ऐसे गुप्त स्थानों पर जमीन में छुपा कर रखा जाता था. पुलिस ने सुशील सिंह की निशानदेही पर पट्टी रायपुर रोड स्थित मैरिज हॉल के सामने खुदाई कराई. यहां पर एक रैपर भी बना हुआ. उसे खोलने में उसमें हल्के पीले सफेद रंग के छोटे-छोटे क्रिस्टल नुमा टुकड़े मिले हैं. इसके बाद पुलिस ने पट्टी कोतवाली में मुकदमा एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत कर लिया है.





फायरिंग में भी सामने आया था नामः आपको बता दें कि सुशील सिंह का नाम 21 जुलाई को रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर सड़क पर हुई फायरिंग में भी आया था. इसमें गोली लगने से दो सगे भाई घायल हो गए थे. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला था. पुलिस ने सुशील सिंह पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसी मामले में एक कार बरामद करने के लिए पुलिस ने उसे 48 घंटे की रिमांड पर लिया था.

लग्जरी कार बरामदः ब्लॉक प्रमुख की निशानदेही के बाद लखनऊ से एक लग्जरी कार बरामद हुई थी. लखनऊ से वापस लौटने के बाद पुलिस ने बीती रात उसके घर प्लांट पर छापेमारी की. मैरिज हॉल के पास जमीन में छुपा कर रखा ड्रग भी बरामद किया. सुशील सिंह ने इस ड्रग्स के काले कारोबार को करने की बात स्वीकार की है.

हरियाणा और महाराष्ट्र पुलिस की रडार पर थाः पुलिस ने बताया कि सुशील सिंह हरियाणा और महाराष्ट्र पुलिस के रडार पर भी था. बताया जाता है कि उसका साथी लवी मिश्रा ड्रग्स के मामले में हरियाणा की जेल में बंद है. इस केस में पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस की सुशील सिंह से तक पहुंची थी. वहीं, महाराष्ट्र में उसके खिलाफ कोई फ्रॉड के मामले भी दर्ज किए गए थे. इसी कारण महाराष्ट्र पुलिस की नजर उसे पर थी.

पुलिस क्या बोलीः प्रतापगढ़ के पट्टी सीओ मनोज रघुवंशी ने बताया कि थाना पट्टी में 21 जुलाई को रजिस्ट्री ऑफिस में गोली चली थी. इसमें ब्लॉक प्रमुख आरोपी था. इस सम्बंध में उसे गिरफ्तार किया गया था. पुलिस द्वारा उन्हें रिमांड पर 48 घंटे के लिय लिया गया था. लखनऊ के माल से ऑडी कार बरामद की गई. पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर थाना पट्टी क्षेत्र से 34.10 ग्राम नशीला पदार्थ एमडी बरामद किया गया है. इस संबंध में लबी मिश्रा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया. अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. रिमांड के दौरान ब्लॉक प्रमुख ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह ड्रग का कारोबार करता था.



