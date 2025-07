ETV Bharat / state

PK की लिस्ट में 100 भ्रष्ट नेता और अधिकारी, सरकार बनते ही इन सभी को भेजेंगे जेल - PRASHANT KISHORE

प्रशांत किशोर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 30, 2025 at 9:29 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 9:35 AM IST 3 Min Read

रोहतास: बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर लगातार घोषणा कर रहे हैं. इसी बीच पीके ने रोहतास में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसबार उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. भ्रष्ट नेता और अधिकारी को जेल भेजने का काम करेंगे. "आगामी विधानसभा चुनाव में अगर जनसुराज की सरकार अगर बनती है तो एक हफ्ते के अंदर बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता व अफसर जेल में होंगे." -प्रशांत किशोर, जन सुराज प्रशांत किशोर (Etv Bharat) बिहार बदलाव यात्रा: प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा को लेकर मंगलवार को प्रशांत किशोर रोहतास पहुंचे. एक निजी होटल में कार्यक्रम के दौरान रोहतास के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया और लोगों के मन में उठ रहे सवाल का जवाब दिया. शराबबंदी की चर्चा: डेहरी के पाली रोड स्थित एक निजी होटल में संवाद के दौरान कई मुद्दों राजनीति, पलायन शिक्षा, बेरोज़गारी सहित अन्य मसलों पर बात की. इस दौरान प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Last Updated : July 30, 2025 at 9:35 AM IST