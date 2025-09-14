ETV Bharat / state

'लालू 9वीं फेल बेटे को बनना चाहते हैं बिहार का राजा', प्रशांत किशोर का लालू-तेजस्वी पर तंज

प्रशांत किशोर ने रोहतास में लालू-तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा है. जनता से बच्चों के भविष्य और बेरोजगारी दूर करने के लिए की अपील.

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
Published : September 14, 2025 at 8:24 AM IST

रोहतास: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत रोहतास जिले के अकोढी गोला पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए बिहार की सियासत पर जमकर निशाना साधा. प्रशांत किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखे हमले किए. उन्होंने बिहार की जनता से बदलाव के लिए एकजुट होने का आह्वान किया.

लालू पर तंज- 'बिहार के सबसे अच्छे पिता': सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर चुटकी लेते हुए कहा, "लालू जी कुछ करें या न करें, लेकिन वह बिहार के सबसे अच्छे पिता जरूर हैं. वह अपने नौवीं पास बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं." लालू परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लालू अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बिहार की जनता के बच्चे पढ़-लिखकर भी चपरासी की नौकरी नहीं पा सकते.

प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर हमला (ETV Bharat)

"मैं लालू यादव की शिकायत नहीं, बल्कि उनकी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है. वो अपने नौवीं फेल बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं."-प्रशांत किशोर, जन सुराज के सूत्रधार

बिहार की जनता से सवाल: प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से सवाल किया कि लालू अपने बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन बिहार के अन्य लोग अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की शुरुआत तभी होगी, जब लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे और इसके लिए काम करेंगे. प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता को अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने होंगे.

प्रशांत किशोर का लालू-तेजस्वी पर तंज (ETV Bharat)

'56 इंच का सीना और नौवीं फेल नेता': प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से अपील की कि अगर वे बदलाव चाहते हैं, तो उन्हें "56 इंच के सीने" और "नौवीं फेल" नेताओं को त्यागना होगा. उन्होंने कहा कि तभी डेहरी विधानसभा क्षेत्र के बेटे-बेटियों की बेरोजगारी दूर हो सकती है. किशोर ने जोर देकर कहा कि बिहार में बदलाव की राह में यह सबसे जरूरी कदम है.

नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना: प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि लोग नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना तो देखते हैं, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखते. उन्होंने कहा, "एक प्रशांत किशोर या दस प्रशांत किशोर भी बिहार में बदलाव नहीं ला सकते, जब तक जनता अपने बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता नहीं देगी." उन्होंने जनता से इस दिशा में सोचने और काम करने की अपील की.

प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा (ETV Bharat)

डालमियानगर रेल वैगन कारखाने पर सवाल: सभा के दौरान प्रशांत किशोर ने रोहतास जिले के डालमियानगर रेल वैगन कारखाने के बंद होने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि यह कारखाना इसलिए बंद है, क्योंकि लोग मंदिर बनाने वालों को वोट देते हैं, लेकिन कारखाने चलाने वालों को नहीं. उन्होंने जनता से अपील की कि जिस दिन लोग कारखाने चलाने के लिए वोट देंगे, उस दिन कारखाने फिर से शुरू होंगे और बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

रितेश पांडे की मौजूदगी ने बढ़ाया उत्साह: प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम में भोजपुरी के चर्चित गायक रितेश पांडे भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति ने सभा में उत्साह का माहौल बनाया. किशोर ने अपनी सभा के जरिए बिहार की जनता को बदलाव का संदेश देने की कोशिश की और उन्हें एकजुट होकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया.

