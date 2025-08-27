ETV Bharat / state

'50% BJP से नाराज, 20 फीसदी साथ आए तो जीत पक्की..' बिहार बदलाव इजलास में PK ने समझाया गणित - PRASHANT KISHOR

बेतिया में बिहार बदलाव इजलास में प्रशांत किशोर ने बिहार में जीत सुनिश्चित करने का फार्मूला बताया है. क्या है उनका गणित पढे़ं पूरी खबर-

Etv Bharat
जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोरपक प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2025 at 5:50 PM IST

3 Min Read

बेतिया : बिहार के बेतिया में जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जन सुराज सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है बल्कि यह देश की सियासी तस्वीर बदलने की कोशिश है.

50 फीसदी हिन्दू भाजपा से नाराज : प्रशांत किशोर ने कहा कि देश के 50% हिंदू भाजपा से नाराज हैं. अगर इनमें से 20% भी हमारे साथ आ जाएं तो समझिए हमारी लड़ाई जीत ली गई है. उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आधी आबादी गांधी, बाबासाहब, लोहिया, समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है. आजादी की लड़ाई भाजपाइयों ने नहीं लड़ी.

जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर
जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

''देश के 50% हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं. उनमें 20% भी हमारे साथ आ जायें तो हमारी लड़ाई जीती हुई समझ लीजिए. हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहब, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है. गांधी को, लोहिया को या समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, भाजपाइयों ने नहीं लड़ी.''- प्रशांत किशोर, जन सुराज संयोजक

मोदी को जिताने में भी हमने कंधा लगाया था : उन्होंने आगे कहा कि हम 2014 में मोदी को जिताने में भी कंधा लगाए थे. उसके बाद हम बिहार में काम शुरू किए और एक साल के अंदर भाजपा को बिहार में 55 पर समेट दिया. इसलिए आप लोग पीछे मत रहिए.

ETV Bharat
बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

इतिहास में दर्ज हो आपका योगदान : प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे आप कहते हैं कि देश की आजादी में हमने खून-पसीना बहाया.. वैसे ही जब इतिहास लिखा जाए कि बिहार को बदलने की नई लड़ाई लड़ी जा रही थी.. तब यह भी लिखा जाए कि आपने भी अपना योगदान दिया था. यह बात न हो कि मुस्लिमों ने जन सुराज का साथ सिर्फ इसलिए दिया कि उन्हें 40 सीटें मिलीं.. बल्कि इसलिए कि आपने बिहार को बदलने में मदद की.

भाजपा से नाराजगी पर बनाया वोट बैंक का समीकरण : बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलाव इजलास आयोजित कर रहे हैं और राज्यभर में घूम रहे हैं. इस आयोजन के जरिए वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं. लगातार संदेश दे रहे हैं कि भाजपा के 50% हिंदू अब भाजपा की सरकार से उब चुके हैं और वह अब भाजपा के खिलाफ हैं. अगर आप लोग साथ दें तो इस बार बिहार में बड़ा बदलाव होगा.

बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते प्रशांत किशोर
बिहार बदलाव इजलास (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

बेतिया : बिहार के बेतिया में जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जन सुराज सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है बल्कि यह देश की सियासी तस्वीर बदलने की कोशिश है.

50 फीसदी हिन्दू भाजपा से नाराज : प्रशांत किशोर ने कहा कि देश के 50% हिंदू भाजपा से नाराज हैं. अगर इनमें से 20% भी हमारे साथ आ जाएं तो समझिए हमारी लड़ाई जीत ली गई है. उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आधी आबादी गांधी, बाबासाहब, लोहिया, समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है. आजादी की लड़ाई भाजपाइयों ने नहीं लड़ी.

जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर
जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

''देश के 50% हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं. उनमें 20% भी हमारे साथ आ जायें तो हमारी लड़ाई जीती हुई समझ लीजिए. हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहब, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है. गांधी को, लोहिया को या समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, भाजपाइयों ने नहीं लड़ी.''- प्रशांत किशोर, जन सुराज संयोजक

मोदी को जिताने में भी हमने कंधा लगाया था : उन्होंने आगे कहा कि हम 2014 में मोदी को जिताने में भी कंधा लगाए थे. उसके बाद हम बिहार में काम शुरू किए और एक साल के अंदर भाजपा को बिहार में 55 पर समेट दिया. इसलिए आप लोग पीछे मत रहिए.

ETV Bharat
बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

इतिहास में दर्ज हो आपका योगदान : प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे आप कहते हैं कि देश की आजादी में हमने खून-पसीना बहाया.. वैसे ही जब इतिहास लिखा जाए कि बिहार को बदलने की नई लड़ाई लड़ी जा रही थी.. तब यह भी लिखा जाए कि आपने भी अपना योगदान दिया था. यह बात न हो कि मुस्लिमों ने जन सुराज का साथ सिर्फ इसलिए दिया कि उन्हें 40 सीटें मिलीं.. बल्कि इसलिए कि आपने बिहार को बदलने में मदद की.

भाजपा से नाराजगी पर बनाया वोट बैंक का समीकरण : बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलाव इजलास आयोजित कर रहे हैं और राज्यभर में घूम रहे हैं. इस आयोजन के जरिए वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं. लगातार संदेश दे रहे हैं कि भाजपा के 50% हिंदू अब भाजपा की सरकार से उब चुके हैं और वह अब भाजपा के खिलाफ हैं. अगर आप लोग साथ दें तो इस बार बिहार में बड़ा बदलाव होगा.

बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते प्रशांत किशोर
बिहार बदलाव इजलास (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

PRASHANT KISHOR TARGET BJBETIA BIHAR BADALAV IJLASBIHAR BADALAV IJLAS50 फीसदी हिन्दू भाजपा से नाराजBIHAR ELECTION 2025PRASHANT KISHOR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

साल 1832, जब बॉम्बे में कुत्तों की वजह से हुए दंगे, जानें क्या है इतिहास?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.