बेतिया : बिहार के बेतिया में जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जन सुराज सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है बल्कि यह देश की सियासी तस्वीर बदलने की कोशिश है.

50 फीसदी हिन्दू भाजपा से नाराज : प्रशांत किशोर ने कहा कि देश के 50% हिंदू भाजपा से नाराज हैं. अगर इनमें से 20% भी हमारे साथ आ जाएं तो समझिए हमारी लड़ाई जीत ली गई है. उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आधी आबादी गांधी, बाबासाहब, लोहिया, समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है. आजादी की लड़ाई भाजपाइयों ने नहीं लड़ी.

जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

''देश के 50% हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं. उनमें 20% भी हमारे साथ आ जायें तो हमारी लड़ाई जीती हुई समझ लीजिए. हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहब, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है. गांधी को, लोहिया को या समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, भाजपाइयों ने नहीं लड़ी.''- प्रशांत किशोर, जन सुराज संयोजक

मोदी को जिताने में भी हमने कंधा लगाया था : उन्होंने आगे कहा कि हम 2014 में मोदी को जिताने में भी कंधा लगाए थे. उसके बाद हम बिहार में काम शुरू किए और एक साल के अंदर भाजपा को बिहार में 55 पर समेट दिया. इसलिए आप लोग पीछे मत रहिए.

बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

इतिहास में दर्ज हो आपका योगदान : प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे आप कहते हैं कि देश की आजादी में हमने खून-पसीना बहाया.. वैसे ही जब इतिहास लिखा जाए कि बिहार को बदलने की नई लड़ाई लड़ी जा रही थी.. तब यह भी लिखा जाए कि आपने भी अपना योगदान दिया था. यह बात न हो कि मुस्लिमों ने जन सुराज का साथ सिर्फ इसलिए दिया कि उन्हें 40 सीटें मिलीं.. बल्कि इसलिए कि आपने बिहार को बदलने में मदद की.

भाजपा से नाराजगी पर बनाया वोट बैंक का समीकरण : बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलाव इजलास आयोजित कर रहे हैं और राज्यभर में घूम रहे हैं. इस आयोजन के जरिए वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं. लगातार संदेश दे रहे हैं कि भाजपा के 50% हिंदू अब भाजपा की सरकार से उब चुके हैं और वह अब भाजपा के खिलाफ हैं. अगर आप लोग साथ दें तो इस बार बिहार में बड़ा बदलाव होगा.

बिहार बदलाव इजलास (ETV Bharat)

