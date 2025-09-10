'नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द रहने वाले मंत्री-अफसरों ने इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति खरीदी', बोले PK- करेंगे कार्रवाई
हमने 100 अधिकारियों और नेताओं को चिन्हित किया है. हमारी सरकार बनेगी तो इनकी संपत्तियों की जांच होगी. उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
Published : September 10, 2025 at 8:52 PM IST
बेगूसराय : जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के मसले पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है. प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के अधिकारियों और नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है. प्रशांत किशोर के हिट लिस्ट पर 100 से अधिक अधिकारी और नेता हैं.
'अधिकारियों ने विदेश में खरीदी संपत्ति' : PK ने नीतीश के मंत्री-अफसरों पर फिर से निशाना साधा है. प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्ट सरकार के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं. जब मेरी सरकार बनेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायगी.
''नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द रहने वाले मंत्री और अफसरों ने इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति खरीदी है, जल्द ही मैं इसका खुलासा करूंगा. 100 अधिकारियों और नेताओं को हमने चिह्नित कर रखा है.''- प्रशांत किशोर, जन सुराज के सूत्रधार
'पांच अधिकारियों ने मचा रखी है लूट' : भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के कुछ भ्रष्ट लोगों की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि पांच अधिकारी और पांच मंत्री पूरे बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं. यह लोग बिहार की संपत्ति को लूटकर विदेश में संपत्ति बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में उनके घर और मकान हैं.
बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ जा रहा है? pic.twitter.com/1Up5EkXxp2— Jan Suraaj (@jansuraajonline) September 10, 2025
प्रशांत किशोर ने भाजपा को दी चुनौती : दरअसल, प्रशांत किशोर बेगूसराय में सभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बेगूसराय क्रांतिकारियों की भूमि है. भाजपा को चुनौती देते हुए प्रशान्त किशोर ने कहा कि अगर दम है तो इसी मैदान में आकर इतने लोगों की सभा कर के दिखा दें. पता चल जाएगा कौन फेसबुकिया नेता है.
तीन नेताओं पर लगा चुके हैं आरोप : बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वह प्रचार-प्रसार के साथ नेताओं को भी निशाने पर ले रहे हैं. वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पर पहले ही आरोप लगा चुके हैं.
ये भी पढ़ें :-
'मंगल पांडेय ने दिलीप जायसवाल से घूस लेकर खरीदा फ्लैट' प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप
'प्रशांत किशोर को रगड़ कर रख देंगे..' बोले मंत्री जीवेश मिश्रा- 'PK को भेज रहे नोटिस'