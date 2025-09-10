ETV Bharat / state

'नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द रहने वाले मंत्री-अफसरों ने इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति खरीदी', बोले PK- करेंगे कार्रवाई

बेगूसराय : जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के मसले पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है. प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के अधिकारियों और नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है. प्रशांत किशोर के हिट लिस्ट पर 100 से अधिक अधिकारी और नेता हैं.

'अधिकारियों ने विदेश में खरीदी संपत्ति' : PK ने नीतीश के मंत्री-अफसरों पर फिर से निशाना साधा है. प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्ट सरकार के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं. जब मेरी सरकार बनेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायगी.

''नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द रहने वाले मंत्री और अफसरों ने इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति खरीदी है, जल्द ही मैं इसका खुलासा करूंगा. 100 अधिकारियों और नेताओं को हमने चिह्नित कर रखा है.''- प्रशांत किशोर, जन सुराज के सूत्रधार

सभा के दौरान प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

'पांच अधिकारियों ने मचा रखी है लूट' : भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के कुछ भ्रष्ट लोगों की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि पांच अधिकारी और पांच मंत्री पूरे बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं. यह लोग बिहार की संपत्ति को लूटकर विदेश में संपत्ति बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में उनके घर और मकान हैं.