'जहां RJD का मुस्लिम कैंडिडेट.. वहां मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे', प्रशांत किशोर का बड़ा दांव

प्रशांत किशोर ने मुस्लिम पॉलिटिक्स के बहाने बड़ा दांव खेला है. अपनी इस सियासी चाल से उन्होंने आरजेडी को फंसाने की कोशिश की है. पढ़ें..

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
गया: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी जिस भी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगा, वहां पर जन सुराज मुसलमान प्रत्याशी नहीं देगा. पीके ने इसके साथ ही आरजेडी से भी ऐसी ही घोषणा करने की मांग की है.

मुस्लिम कैंडिडेट पर पीके का दांव: गया में पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ दल खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं. अगर उनको वास्तव में मुसलमानों की उतनी ही चिंता है तो जन सुराज अपनी ओर से यह घोषणा कर रहा है कि जहां पर आरजेडी मुसलमानों को टिकट देगा, वहां पर जन सुराज मुसलमान को नहीं लड़ाएगा. उन्होंने आरजेडी से मांग की है कि वह भी घोषणा करे कि जन सुराज के मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ मुसलमान को नहीं उतारा जाएगा.

जन सुराज नेता प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"जन सुराज अपनी ओर से ये घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो (आरजेडी) मुसलमानों को टिकट देंगे, वहां पर जन सुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा. वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन सुराज मुसलमान लड़ाएगा, वहां पर वो भी मुसलमान नहीं लड़ाएंगे. अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी ही चिंता है तो घोषणा करके देखे लें लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

आरजेडी के MY में सिर्फ Y: गया के चेरकी में अल्पसंख्यक समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों को राजनीतिक मशवरे की आवश्यकता है. मुसलमान अब खुद अपना रहनुमा चुनें. आरजेडी-कांग्रेस ने आपको बीजेपी का डर दिखाया लेकिन हम कहते हैं कि आप भाजपा से नहीं अल्लाह से डरिए और हक अधिकार के लिए खड़े हों, राजद के 'एमवाई' सिर्फ समीकरण में सिर्फ 'वाई' होता है.

Prashant Kishor
मुस्लिम सम्मेलन में प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

बिहार ने कांग्रेस को झुकाया: प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बिहार के लोगों की ताकत है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो बिहार में अपने अस्तित्व के लिए दशकों से लड़ रही है, वो तो बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है. सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को बुलाया है, जो दिखाता है कि जन सुराज के आने के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदली है. हर दल और हर नेता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है, कांग्रेस भी उसी का हिस्सा है.

अशोक चौधरी के खिलाफ फिर करेंगे खुलासा: मंत्री अशोक चौधरी के मानहानि के नोटिस पर जन सुराज पार्टी के सूत्रधार ने कहा कि अशोक चौधरी जैसे लोगों से प्रशांत किशोर डरने वाला नहीं है. अगले दो-तीन दिनों में वह नीतीश कुमार के इस मंत्री के खिलाफ नया खुलासा करने जा रहे हैं. जितना केस करना है, कर लें.

