राघोपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म! बोले- 'तेजस्वी को भागना पड़ेगा'
प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए प्रत्याशी का चयन करेंगे. इसके लिए वह राघोपुर में मंथन करने वाले हैं.
Published : October 11, 2025 at 2:58 PM IST
पटना: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार ने बड़ा बयान दिया है. राघोपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी तय करती है और वहां की जनता तय करेगी. साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि मेरे चुनाव लड़ने की बात सुनकर तेजस्वी यादव राघोपुर छोड़कर भाग जाएंगे. उनको दो जगह से चुनाव लड़ना ही पड़ेगा.
'तेजस्वी का अमेठी में राहुल वाला हाल होगा': जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि चर्चा चल रही है कि राघोपुर से जन सुराज, प्रशांत किशोर लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं. उनका भी हाल वही होगा जो राहुल गांधी का हाल अमेठी में हुआ. छोड़कर वायनाड गए तो अमेठी से हार गए. चुनाव तो अब शुरू हो रहा है आगे-आगे देखिए क्या हो रहा है.
#WATCH | पटना, बिहार: जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, " हम आज राघोपुर जा रहे हैं। हम वहां पर जनसुराज परिवार के जिन सदस्यों ने राजद के अधिपत्य के खिलाफ जनसुराज की बात को घर-घर तक पहुंचाया है उनसे बात करेंगे और उनकी भावना समझने का प्रयास करेंगे ताकि कल होने वाली… pic.twitter.com/Unz0M1su5s— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 11, 2025
राघोपुर में करेंगे मंथन: जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने कहा, "हम आज राघोपुर जा रहे हैं. हम वहां पर जनसुराज परिवार के जिन सदस्यों ने राजद के आधिपत्य के खिलाफ जनसुराज की बात को घर-घर तक पहुंचाया है, उनसे बात करेंगे और उनकी भावना समझने का प्रयास करेंगे. ताकि कल होने वाली केंद्रीय कमेटी की बैठक में उनकी बात को शामिल किया जाए.
"मैं वहां पूरा दिन रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जिसका नाम चुनाव लड़ने के लिए तय किया जा सकता है."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी