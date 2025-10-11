ETV Bharat / state

राघोपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म! बोले- 'तेजस्वी को भागना पड़ेगा'

पटना: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार ने बड़ा बयान दिया है. राघोपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी तय करती है और वहां की जनता तय करेगी. साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि मेरे चुनाव लड़ने की बात सुनकर तेजस्वी यादव राघोपुर छोड़कर भाग जाएंगे. उनको दो जगह से चुनाव लड़ना ही पड़ेगा.

'तेजस्वी का अमेठी में राहुल वाला हाल होगा': जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि चर्चा चल रही है कि राघोपुर से जन सुराज, प्रशांत किशोर लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं. उनका भी हाल वही होगा जो राहुल गांधी का हाल अमेठी में हुआ. छोड़कर वायनाड गए तो अमेठी से हार गए. चुनाव तो अब शुरू हो रहा है आगे-आगे देखिए क्या हो रहा है.