सुपौल : जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सुपौल पहुंचे. जिला मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया. सभा को संबोधित करते प्रशांत किशोर ने बिहार में भ्रष्टाचार और पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई केवल दिखावे की है.

''अभी सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जबकि बड़े भ्रष्टाचारी नेता और अधिकारी खुले घूम रहे हैं. जन सुराज की सरकार बनने पर बिहार के टॉप-100 भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को पकड़ा जाएगा. उनसे लूटा हुआ पैसा वसूला जाएगा.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

सभा में महिलाओं की संख्या ज्यादा (ETV Bharat)

बाढ़ पर सरकार को घेरा : प्रशांत किशोर ने कहा कि सुपौल की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है. जबकि यहां के विधायक लगातार 35 वर्षों से सरकार में हैं. बावजूद बाढ़ का स्थायी सामाधान नहीं हो पाया है. आखिर जो वोट लेकर जा रहे हैं वह जनता की समस्या का समधान क्यों नहीं कर रहे हैं.

सुपौल में प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

राहुल गांधी पर हमला : इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार पदयात्रा पर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया. कहा कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी से प्रश्न पूछे जाने चाहिए. 55 साल की उम्र तक चुनाव के अलावा क्या उन्होंने बिहार में कभी एक रात भी बिताई है? लगे हाथ उन्होंने तेजस्वी पर भी वार किया.

''जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों की पिटाई हुई थी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उनके डीएनए को मजदूरी करने वाला बताया था, तब राहुल गांधी ने चुप्पी क्यों साधी? यदि बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं तो ऐसे नेताओं को यहां वोट मांगने आने का अधिकार नहीं होना चाहिए.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

PK को चांदी का मुकुट पहनाया गया : सुपौल आगमन पर जन सुराज नेता अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में जन सुराज नेताओं ने महावीर चौक पर प्रशांत किशोर का अभिवादन किया. जहां उन पर फूलों की बारिश की. इसके बाद जन सुराज समर्थकों के साथ वह स्टेशन रोड, नौ आना कचहरी रोड होते हुए गांधी मैदान पहुंचे. जहां मंच पर जन सुराज नेता अनिल कुमार सिंह ने प्रशांत किशोर को चांदी का मुकुट व मखान माला पहना कर स्वागत किया.

खचाखच भरा था गांधी मैदान : बिहार बदलाव सभा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे. मैदान पूरी तरह खचाखच भरा था. जिसमें पुरूषों की अपेक्षा महिला काफी अधिक संख्या में पहुंची थी. संभावित भीड़ को लेकर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक सुधार किया गया था. हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गयी थी. बावजूद वाहनों के काफिले की वजह से नौ आना कचहरी रोड, स्टेशन रोड व महावीर चौक पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गयी.

