नवादा : बिहार के नवादा जिले के रजौली में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला. 'बिहार बदलाव यात्रा' के तहत आयोजित जनसभा में उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार वोट नेताओं के नाम पर नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए दें.

नवादा में जोशीला स्वागत : रविवार को नवादा पहुंचे प्रशांत किशोर का जिले में प्रवेश करते ही ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से भव्य स्वागत हुआ. उनके काफिले के पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही. रजौली इंटर विद्यालय खेल परिसर में आयोजित जनसभा में हजारों की भीड़ उमड़ी. स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया.

डबल इंजन सरकार पर सीधा हमला : सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि तीन साल से गांव-गांव घूमने के बावजूद उन्होंने देखा है कि बिहार में बच्चों के पास पहनने को कपड़े और पैरों में चप्पल नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार को जनता के बच्चों की कोई चिंता नहीं है, इसलिए अब लोगों को जागरूक होना होगा.

लालू, नीतीश और मोदी पर निशाना : प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का बेटा 9वीं पास नहीं है, फिर भी वे उसे नेता बनाना चाहते हैं, जबकि पढ़े-लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही. उन्होंने जनता से कहा- ''इस बार वोट लालू, नीतीश या मोदी के नाम पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए.''

औद्योगीकरण और रोजगार का मुद्दा : प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि जब वोट बिहार से मिलते हैं तो फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए. उन्होंने पूछा, ''फैक्ट्री गुजरात में लगनी चाहिए या बिहार में?'' इस पर जनसमूह ने जोरदार स्वर में कहा – ''बिहार में.''

नीतीश को बाय-बाय कहने की अपील : सभा के अंत में प्रशांत किशोर ने पूछा कि क्या जनता नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाना चाहती है या बाय-बाय कहना चाहती है. भीड़ ने हाथ उठाकर नीतीश को बाय-बाय कहने का समर्थन किया. उन्होंने कहा- ''अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के लिए वोट मांगें, तो भी उन्हें वोट मत दीजिए.''

