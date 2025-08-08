पटना : जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रशांत किशोर ने मंगल पांडेय पर स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए दिल्ली के द्वारका में पत्नी के नाम से 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने का आरोप लगाया है.

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर आरोप : पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर आरोप लगाया कि 2020 में कोविड में लोग परेशान थे और उस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे. उन्होंने मंगल पांडेय के दिल्ली वाले फ्लैट का पता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि फ्लैट नो 001, CGHS लिमिटेड द्वारिका दिल्ली में पत्नी के नाम से फ्लैट खरीदा.

दिलीप जायसवाल पर आरोप : प्रशांत किशोर ने बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मदद से मंगल पांडेय ने दिल्ली में फ्लैट खरीदा. उन्होंने कहा कि मंगल पांडेय की पत्नी उर्मिला पांडेय के नाम पर 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा गया. मंगल पांडेय के पिता अवधेश पांडेय ने 30 लाख अपनी बहू उर्मिला पांडेय को फ्लैट खरीदने के लिए भेजा. उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 6 अगस्त 2019 को अपने अकाउंट से 25 लाख मंगल पांडेय के पिता को भेजा था. मंगल पांडेय के पिता ने ये पैसा अपनी बहू के अकाउंट में भेजा.

"मंत्री मंगल पांडेय वेंडर से पैसा तो लेते ही हैं. अब अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से भी रिश्वत लेने लगे. मंगल पांडेय हेल्थ मिनिस्टर है और दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज चलाते हैं. पैसा लेते ही मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल के कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

हलफनामा पर सवाल : प्रशांत किशोर ने 2020 में मंगल पांडेय के द्वारा दिए गए हलफनामा पर सवाल उठाया. जन सुराज के सूत्रधार ने कहा कि मंगल पांडे के एफिडेविट में कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने लोन लिया है.

मंगल पांडेय की सफाई : ईटीवी भारत ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय से फोन पर प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में पूछा. मंगल पांडेय ने कहा कि दिलीप जायसवाल से उन्होंने साढ़े चार साल पहले 25 लाख रुपए उधार पैसे मांगे थे. जो उनके पिताजी के अकाउंट में गया था. दिलीप जायसवाल के द्वारा दिए गए उधार के पैसे उन्होंने इंस्टॉलमेंट में दिलीप जायसवाल को चुका भी दिया. पैसा चेक के थ्रू उन्होंने दिलीप जायसवाल को वापस कर दिया है.

एंबुलेंस खरीद पर सवाल : प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार में एंबुलेंस की खरीद पर कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 200 करोड़ रुपए का 1250 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया.

"466 टाइप सी एम्बुलेंस बिहार सरकार ने खरीदा. प्रति एंबुलेंस की कीमत19,58,257 बताई गई. टाटा मोटर और फोर्स मोटर आधिकारिक रूप से एम्बुलेंस बनाती है. 22 अप्रैल 2025 को प्रति एम्बुलेंस 28 लाख 47 हजार 580 रुपए की दर पर खरीदे गए. टाटा मोटर को टेक्निकल ग्राउंड पर टेंडर से हटा दिया गया. टेक्निकल ग्राउंड में कहा गया की ड्राइवर केबिन में एसी नहीं होना चाहिए. अन्य राज्यों की तुलना में बेहद अधिक कीमत पर बिहार में एम्बुलेंस खरीदे गए."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

अधिक कीमत पर एंबुलेंस की खरीद : प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि फोर्स मोटर के एम्बुलेंस का मार्केट रेट 21 लाख है और बिहार सरकार 28 लाख में एम्बुलेंस खरीद रही है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जो अब बिहार के मुख्य सचिव बनने वाले हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर इतनी महंगी दर पर एम्बुलेंस क्यों खरीदे गए.

आयुष्मान कार्ड के दुरुपयोग का आरोप : प्रशांत किशोर ने बिहार में आयुष्मान कार्ड के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि मंगल पांडेय के पीएस अभी बिहार में आयुष्मान कार्ड के हेड हैं. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज के जरिए सबसे ज्यादा उगाही आयुष्मान कार्ड के जरिए की गई.

