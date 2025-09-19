ETV Bharat / state

प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

डिग्री और उम्र को लेकर उठाए सवाल : पीके ने कहा कि सम्राट चौधरी ने चुनावी हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता और उम्र को लेकर गलत जानकारियां दीं. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रिकॉर्ड के अनुसार सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक में फेल हुए थे. 2010 में उन्होंने हलफनामे में खुद को सातवीं पास बताया. PK ने तंज कसा कि बिना मैट्रिक पास किए ये D.Lit. कैसे कर लिए.

सम्राट चौधरी 'नाम बदलने के विशेषज्ञ'- PK : प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं. कभी उनका नाम राकेश कुमार था, कभी सम्राट कुमार मौर्य और अब सम्राट चौधरी हो गया. PK ने आरोप लगाया कि सदानंद सिंह मर्डर केस में वे आरोपी रहे हैं और फर्जी उम्र का सर्टिफिकेट बनाकर जेल से बाहर निकले थे.

''मंगल पांडे ने दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए अपने पिता से 25 लाख का कर्ज लेने की बात कही थी. ऐसे में यह रकम उनकी पत्नी के अकाउंट में कहां से आई और क्यों घोषित नहीं की गई? अगर मंगल पांडे जवाब नहीं देते तो हम बताएंगे कि किस अकाउंट से यह पैसे ट्रांसफर किए गए हैं.'' - प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में 2.12 करोड़ का खुलासा : पीके ने सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को घेरा. उन्होंने दावा किया कि मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर xxxxxxxxx1819 में साल 2019 और 2020 के दौरान 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा हुए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पत्नी के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम थी तो मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से कर्ज क्यों लिया?

पटना : जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एनडीए के चार बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री अशोक चौधरी और भाजपा सांसद संजय जायसवाल को भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के मामलों में घेरा. चुनाव से पहले पीके ने एनडीए नेताओं पर बड़ा हमला बोला है.

अशोक चौधरी पर बेनामी संपत्ति का आरोप : जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी को पीके ने नीतीश कुमार का दाहिना हाथ बताते हुए बिहार का भ्रष्टतम नेता करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2021 में अशोक चौधरी ने अपने PA योगेंद्र दत्त के नाम पर पटना के बिक्रम में 23 कट्ठा जमीन खरीदी और बाद में इसे अपनी बेटी शांभवी चौधरी के नाम करवा दिया.

ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीद का मामला : पीके ने आगे कहा कि शांभवी चौधरी की सगाई के बाद मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन खरीदी गई. इस ट्रस्ट से जुड़े लोगों में जियालाल आर्या, अनिता कुणाल और वरिष्ठ नौकरशाहों के परिवार शामिल हैं. प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के जरिए जमीन की खरीदारी कर अशोक चौधरी ने भ्रष्टाचार किया.

परिवार के खातों में लेन-देन पर सवाल : पीके ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी की पत्नी के अकाउंट में ट्रस्ट से जुड़े लोगों के खातों से पैसे ट्रांसफर हुए. उन्होंने कहा कि अगर अशोक चौधरी का ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है तो इन लेन-देन का क्या मतलब है? उन्होंने इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए किए गए ट्रांजैक्शन का भी जिक्र किया.

संवाददाता सम्मेलन के दौरान कागज दिखाते प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

संजय जायसवाल पर पेट्रोल पंप घोटाले का आरोप : पीके ने पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद संजय जायसवाल को भी कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि बेतिया में संजय जायसवाल के परिवार के पेट्रोल पंप की वजह से 10 सालों तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो सका. इसके अलावा नगर निगम की गाड़ियों के फर्जी बिल बनवाकर करोड़ों की हेराफेरी की गई.

नगर निगम की गाड़ियों के बिल में गड़बड़ी : पीके ने कहा कि सफाई गाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जिसमें ज्यादातर बिल फर्जी थे. उन्होंने दावा किया कि नगर निगम की स्थायी समिति ने इस पेट्रोल पंप से बिल भुगतान रोकने का भी निर्णय लिया था. उन्होंने कहा कि पेट्रोल चोरी और भ्रष्टाचार में संजय जायसवाल सीधे शामिल हैं.'

'7 जन्म में भी हाथ नहीं पकड़ पाओगे' : पीके ने तंज कसते हुए कहा कि संजय जायसवाल ने धमकी दी थी कि वे उन्हें जेल भिजवाएंगे. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि "सात जन्म लग जाएगा तब भी तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ पाओगे". उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल के पिता मदन जायसवाल इज्जतदार व्यक्ति थे लेकिन बेटे ने भ्रष्टाचार कर बदनामी फैलाई.

जन सुराज ने कोर्ट में दाखिल किया केस : प्रेस कांफ्रेंस में जन सुराज पार्टी के उपाध्यक्ष वाईवी गिरी ने भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता दिलीप जायसवाल के मामले में कोर्ट ने पुलिस को निष्पक्ष जांच का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने सही जांच नहीं की. इस मामले में जन सुराज पार्टी ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर हाई कोर्ट में अलग से केस फाइल किया है.