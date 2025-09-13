ETV Bharat / state

नीतीश कुमार की तरह BJP ने भी घोषित किया उम्मीदवार! मोतिहारी से पूर्व मंत्री को जिताने की अपील

मोतिहारी से प्रमोद कुमार होंगे बीजेपी कैंडिडेट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 13, 2025 at 3:17 PM IST 4 Min Read