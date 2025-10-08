ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव : कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को बनाया प्रत्याशी, गहलोत-रंधावा सहित कई नेताओं ने दी बधाई

पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में अंता से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए कंवर लाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होने के 2 दिन बाद ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. पार्टी ने पूर्व मंत्री और साल 2023 में प्रत्याशी रहे प्रमोद जैन भाया पर ही एक बार फिर दाव खेला है. पार्टी ने उन्हें यहां से प्रत्याशी बनाया है. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति के बाद भाया को प्रत्याशी बनाया गया है. इधर भाया के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में भी खुशी की लहर है. हालांकि, अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रमोद जैन भाया का नाम प्रत्याशी के तौर पर तय माना गया था. पार्टी के कई नेताओं ने भी इसके संकेत दिए थे. गहलोत, रंधावा सहित कई नेताओं ने दी बधाई : वहीं, पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बधाई देते हुए जीत का दावा किया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अंता विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाए जाने पर शुभकामनाएं. पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अंता का चुनाव कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतेगी. कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आह्वान करता हूं कि इस उपचुनाव के लिए जुट जाएं और पार्टी की जीत पक्की करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़े.

प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिशा निर्देश के अनुसार अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए प्रमोद जैन को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है. प्रमोद जैन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. आपकी जीत कांग्रेस की नीति और जनता के विश्वास की जीत बने. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रमोद जैन भाया को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. मेरा विश्वास है कि जन सेवा के प्रति आपके समर्पण और आमजन के मुद्दों को ताकत देने के लिए जनता आपको भरपूर आशीर्वाद देगी और कांग्रेस को विजय बनाएगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमें विश्वास है कि आपका अनुभव समर्पण और जनता के प्रति निष्ठा निश्चित रूप से कांग्रेस को विजय दिलाएगा. अंता उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार : वहीं, अंता उपचुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं. कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है. वहीं, देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय उपचुनाव लड़कर चर्चा में आए नरेश मीणा ने अंता सीट पर भी चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है. जिसके बाद माना जा रहा है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है. सजा के चलते रद्द हुई थी सदस्यता : वहीं, साल 2023 में भाजपा के टिकट पर विधायक बने कंवर लाल मीणा की एक मामले में 3 साल किस-किस से सजा सुनाई गई थी. जिसमें लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ने भी बरकरा रखा था. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

