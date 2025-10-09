ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया का आरोप, समीक्षा के नाम पर बंद की कांग्रेस सरकार की योजनाएं

कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 7:40 PM IST 2 Min Read

बारां: अंता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भाजपा पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बीते 18 माह में कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा भी कम कर दिया है. उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को वे अपना नाम निर्देशन पत्र अंता रिटर्निंग अधिकारी के सामने भरेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में सीएम रहे अशोक गहलोत ने एक से बढ़कर एक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की थीं. लेकिन भाजपा सरकार ने समीक्षा के नाम पर या तो योजनाओं का दायरा कम कर दिया है या फिर उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया. इस सरकार में आमजन से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ है.