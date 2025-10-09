ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया का आरोप, समीक्षा के नाम पर बंद की कांग्रेस सरकार की योजनाएं

अंता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया का आरोप है कि भाजपा सरकार ने कोई भी जनकल्याणकारी योजना लागू नहीं की.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 7:40 PM IST

बारां: अंता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भाजपा पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बीते 18 माह में कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा भी कम कर दिया है. उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को वे अपना नाम निर्देशन पत्र अंता रिटर्निंग अधिकारी के सामने भरेंगे.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में सीएम रहे अशोक गहलोत ने एक से बढ़कर एक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की थीं. लेकिन भाजपा सरकार ने समीक्षा के नाम पर या तो योजनाओं का दायरा कम कर दिया है या फिर उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया. इस सरकार में आमजन से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ है.

उन्होंने कहा कि भाजपा गौ माता की बात करती है, लेकिन हमने ऐतिहासिक योजना बनाई थी जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक गौशाला और प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक नंदी गौशाला बनाने की कार्य योजना बनाई थी. जिसमें जमीन संस्था की थी. 10 प्रतिशत राशि संस्था को लगानी थी और 90 प्रतिशत राशि सरकार को देनी थी. यही नियम नन्दी गौशालाओं में था. जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी की जा चुकी थी. लेकिन 18 महीने में इस सरकार ने एक भी रुपया गौशालाओं को नहीं दिया. ऐसे में इनकी कथनी और करनी में अंतर है.

