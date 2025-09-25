प्रकाश जारवाल ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 नवंबर रखी है.
Published : September 25, 2025 at 8:13 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को करने का आदेश दिया. बता दें कि 28 फरवरी 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकाश जारवाल समेत इस मामले के तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था.
कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले के तीसरे दोषी हरीश जारवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को बरी कर दिया था.
दरअसल डॉक्टर राजेंद्र सिंह 18 अप्रैल 2020 को खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां से दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया गया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी, डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.
