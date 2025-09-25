ETV Bharat / state

प्रकाश जारवाल ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को करने का आदेश दिया. बता दें कि 28 फरवरी 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकाश जारवाल समेत इस मामले के तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था.

कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले के तीसरे दोषी हरीश जारवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को बरी कर दिया था.