प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देशभर में 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत
छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार और नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत 1.59 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2025 at 10:01 PM IST
रायपुर: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देशभर में 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं. इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार और नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत 1.59 लाख पात्र महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा.
छत्तीसगढ़ की महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार जताया. सीएम ने कहा कि उज्ज्वला योजना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उजाला फैलाया है, वह आने वाले वर्षों में पूरे समाज के विकास का आधार बनेगा. यह निर्णय छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं के जीवन में स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य का उजाला लेकर आएगा.
छत्तीसगढ़ की 38 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ: साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति हमेशा से परिवार और समाज की धुरी रही है. उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्हें वह सम्मान मिला है जिसकी वे हकदार हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक पात्र महिला तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है. भारत सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा. ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की महिलाएं अब प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जी सकेंगी.
बता दें छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 38 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही है.