प्रधानमंत्री आवास योजना; लाभार्थियों को 13 अक्टूबर से मिलेगा आवंटन पत्र, जानिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?
लखनऊ नगर निगम की ओर से जारी की गई महत्वपूर्ण सूचना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 10:58 PM IST
लखनऊ : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अब अपने आवंटन पत्र प्राप्त करने के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा. इस संबंध में लखनऊ नगर निगम की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है.
जारी विज्ञप्ति में नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पारा क्षेत्र के अंतर्गत योजना के चयनित लाभार्थियों को निर्धारित समयावधि में अपने आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटो कॉपी के साथ कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है. यह प्रक्रिया योजना की पारदर्शिता एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
दस्तावेज लाने के निर्देश : नगर निगम के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पारा, लखनऊ के अंतर्गत आवंटन पत्र प्राप्त करने के लिये लाभार्थियों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शपथ पत्र लाना होगा. आवंटी की पांच फोटोग्राफ, एक गवाह, जिसके पास उसका मूल आधार कार्ड एवं उसकी फोटो कॉपी हो, साथ ही गवाह की दो फोटोग्राफ भी लानी होंगी. नगर निगम ने यह भी कहा है कि सभी लाभार्थी अपने दस्तावेज़ों की एक-एक फोटोकॉपी साथ लेकर आएं, ताकि सत्यापन प्रक्रिया शीघ्रता और सुगमता से पूरी की जा सके.
नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार, आवंटन पत्रों का वितरण 13 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक किया जाएगा. लाभार्थियों को इसी अवधि में अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है.
कार्यालय का पता : दस्तावेज सत्यापन एवं आवंटन पत्र वितरण की प्रक्रिया के लिए लाभार्थियों को अभियंत्रण जोन-6, हुसैनाबाद, घंटाघर के सामने, लखनऊ में उपस्थित होना होगा.
नगर निगम की अपील : लखनऊ नगर निगम ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वह निर्धारित तिथियों में अपने दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें. जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवंटन पत्र वितरण कार्य समय पर और पारदर्शी रूप से सम्पन्न किया जा सकेगा.
