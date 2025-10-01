ETV Bharat / state

प्रबोध सक्सेना को सुक्खू सरकार का तोहफा, CS पद से रिटायर होने के बाद फिर मिला मुख्य सचिव का रैंक, संजय गुप्ता को मिली ये जिम्मेदारी

शिमला: हिमाचल के प्रशासनिक गलियारों में एक के बाद एक घटना क्रम पेश आए हैं. 30 सितंबर को प्रबोध सक्सेना सीएस पद से रिटायर हुए. उन्हें इस पद पर मार्च महीने में छह महीने की एक्सटेंशन मिली थी. जिसके बाद सुक्खू सरकार ने प्रबोध सक्सेना को रिटायर होने के एक दिन बाद ही बड़ा तोहफा देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है. वे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे. वहीं, प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के IAS अधिकारी प्रबोध सक्सेना को मुख्य सचिव का रैंक दिया है. ऐसे में वे सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करेंगे. प्रबोध सक्सेना की नियुक्ति की विस्तृत नियम एवं शर्तें अलग से जारी की जाएगी. प्रबोध सक्सेना HPSEBL के अध्यक्ष नियुक्त (Notification) मुख्य सचिव नहीं संजय गुप्ता, मिली ये जिम्मेदारी