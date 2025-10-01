ETV Bharat / state

प्रबोध सक्सेना को सुक्खू सरकार का तोहफा, CS पद से रिटायर होने के बाद फिर मिला मुख्य सचिव का रैंक, संजय गुप्ता को मिली ये जिम्मेदारी

प्रबोध सक्सेना सीएम सुक्खू के अधीन काम करेंगे. वहीं, संजय गुप्ता मुख्य सचिव की रेस से बाहर हो गए हैं.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 11:26 AM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल के प्रशासनिक गलियारों में एक के बाद एक घटना क्रम पेश आए हैं. 30 सितंबर को प्रबोध सक्सेना सीएस पद से रिटायर हुए. उन्हें इस पद पर मार्च महीने में छह महीने की एक्सटेंशन मिली थी. जिसके बाद सुक्खू सरकार ने प्रबोध सक्सेना को रिटायर होने के एक दिन बाद ही बड़ा तोहफा देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है. वे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे. वहीं, प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के IAS अधिकारी प्रबोध सक्सेना को मुख्य सचिव का रैंक दिया है. ऐसे में वे सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करेंगे. प्रबोध सक्सेना की नियुक्ति की विस्तृत नियम एवं शर्तें अलग से जारी की जाएगी.

मुख्य सचिव नहीं संजय गुप्ता, मिली ये जिम्मेदारी

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने सबसे सीनियर IAS संजय गुप्ता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है. वे इस पद पर अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत को कार्यभार से मुक्त करेंगे. इसको लेकर मंगलवार देर रात आदेश जारी किए गए. वहीं, संजय गुप्ता अगले आदेशों तक पहले की ही तरह रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड के चेयरमैन व सह प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालते रहेंगे. इन आदेशों के साथ ही 1988 बैच के IAS संजय गुप्ता मुख्य सचिव पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं. नई जिम्मेदारी मिलने से पहले संजय गुप्ता को मुख्य सचिव के लिए प्रबल दावेदार बताया जा रहा था.

केके पंत का रास्ता साफ

हिमाचल में अब नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी है. इस रेस में संजय गुप्ता के बाद वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर 1993 बैच के IAS केके पंत का मुख्य सचिव बनने का रास्ता साफ हो गया है. केके पंत भी मुख्य सचिव की रेस में शामिल थे. ऐसे में अब उनका मुख्य सचिव बनना लगभग तय माना जा रहा है. इसको लेकर आज आदेश जारी हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 3 IAS, 1 IPS और 1 IFS अधिकारी के तबादले, विदेश से लौटते ही CM सुक्खू ने जारी किए आदेश

