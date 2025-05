ETV Bharat / state

पावरलूम की बिजली हुई छह गुनी महंगी, प्राइमरी स्कूलों की ड्रेस की सप्लाई रुकी, गोरखपुर में ठप हुआ कारोबार - POWERLOOM BUSINESS IN GORAKHPUR

गोरखपुर में पावरलूम कारोबार हुआ चौपट ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 7, 2025 at 5:00 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 5:57 PM IST 3 Min Read

गोरखपुर: पावरलूम बिजली से संचालित होते हैं. गोरखपुर का गोरखनाथ क्षेत्र इसका बड़ा केंद्र है. यहां अधिकांश मुस्लिम परिवार पावरलूम का काम करते हैं. पिछले दो वर्षों में यह कारोबार बंदी के कगार पर पहुंच गया है. कहने को गोरखपुर में 8000 पावरलूम हैं, लेकिन कई समस्याओं के कारण केवल 1500 पावरलूम ही संचालित हो रहे हैं. बिजली छह गुना महंगी होने से काम ठप: गोरखपुर में बुनकर समिति के अध्यक्ष नसीम अख्तर का कहना है कि बुनकरों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की गयी है. पावरलूम के संचालन में बिजली के बिल में 6 गुना की बढ़ोतरी हो गयी है. इस वजह से इस काम से जुड़े 10 हजार कामगार प्रभावित हुए हैं. साथ ही करोड़ों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है. कारीगरों और पावरलूम संचालकों की मांग है कि सरकार पुरानी व्यवस्था बहाल करे. बुनकर समिति ने बतायी समस्याएँ (Video Credit- ETV Bharat) प्राइमरी स्कूलों में ड्रेस की सप्लाई रुकी: बुनकर समिति के सचिव महीउद्दीन अंसारी ने कहा कि पावरलूम से तैयार कपड़े पिछली सरकारें और वर्तमान सरकार भी कुछ साल तक प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के ड्रेस के रूप में सप्लाई करती थी. अब स्कूलों से ड्रेस का पैसा सीधे छात्र के खाते में ट्रांसफर हो जाता है. डिमांड कम होने के कारण भी पावरलूम के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है. रंगाई, छटाई, कटाई, सिलाई कारीगर भी बेरोजगार हो गये हैं. गोरखपुर में करोड़ों का कारोबार ठप (Photo Credit- ETV Bharat)

गोरखपुर था हथकरघा और पावरलूम का हब: कभी गोरखपुर को हथकरघा और पावरलूम का हब कहा जाता था. हजारों मुस्लिम परिवारों की गुजर बसर इस काम से होती थी. पावरलूम से जुड़े कारीगर पिछले दो सालों से काफी परेशान हैं. इन्हें पहले एक पवारलूम का किराया 143 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब 880 रुपये देना पड़ रहा है. इसके चलते पावरलूम बंदी के कगार पर पहुंच गये हैं. यह काम पहले कई घरों में होता था. पावरलूम चलाना हुआ मुश्किल: बुनकर समिति के सचिव महीउद्दीन अंसारी ने कहा कि प्रदेश सरकार 400 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती थी, जो हथकरघा वस्त्र निगम से बिजली विभाग बिजली बिल के रूप में ले लेता था. अब बिल सीधे बुनकरों के घर पहुंच रहा है. महंगी बिजली के कारण पावरलूम चलाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि पावरलूम चलाने के लिए लाखों रुपये का सोलर प्लांट लगाना मुश्किल है. हजारों की कमाई नहीं हो पा रही, घर चलना मुश्किल हो रहा है. गोरखपुर में केवल 1500 पावरलूम ही एक्टिव (Photo Credit- ETV Bharat) पावरलूम बेचना चाह रहे मालिक: पावरलूम संचालक इकराम अंसारी ने कहा कि उन्होंने पावरलूम करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च करके लगाया था. वह इसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं. बड़ी मुश्किल से 25 हजार रुपये मिल रहे हैं. उनको पावरलूम का सही दाम नहीं मिल पा रहा है. गोरखपुर में बंदी की कगार पर पावरलूम (Photo Credit- ETV Bharat) पावरलूम की समस्याओं पर क्या कहते हैं अधिकारी: प्रभारी सहायक आयुक्त राजकुमार ने कहा कि सरकार के नियमों और पॉलिसी में उन्हें बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है. बढ़ी हुई दर पर बिजली का बिल भुगतान बुनकरों को करना ही होगा. गोरखपुर में पावरलूम मुश्किल दौर से गुजर रहा (Photo Credit- ETV Bharat) गोरखपुर में इस पावरलूम के माध्यम से बड़े स्तर पर कपड़ों का उत्पादन होता था. इसकी सप्लाई दूसरे राज्यों और शहरों में भी होती थी. उत्पादन महंगा होने के कारण ये काम अब लगभग ठप हो गया है. बुनकर समिति ने वस्त्र निगम को कई बार अपनी मांगें भी बतायीं, लेकिन उनको आश्वासन के अलावा अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ. ये भी पढ़ें- पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक; यूपी में 'ऑपरेशन सिंदूर' का जश्न; अयोध्या में बांटी मिठाइयां, वाराणसी में आतिशबाजी

