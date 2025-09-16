अश्वगंधा से भी ज्यादा तेज है जंगली तीखुर, कमजोर से कमजोर बन जाता है पहलवान
अमरकंटक के जंगलों में मिलता है जंगली तीखुर, कई बीमारियों में भी रामबाण है ये औषधि
अनूपपुर : मध्यप्रदेश के अमरकंटक में एक ऐसी जड़ी-बूटी पाई जाती है, जिसे अश्वगंधा से भी ताकतवर कहा जाता है. जीवनदायिनी मां नर्मदा के पवित्र उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध अमरकंटक धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि के साथ ही प्राकृतिक औषधियों के लिए भी मशहूर है. अमरकंटक की पर्वत शृंखलाओं और सघन वनों में अनगिनत प्राकृतिक औषधियों का भंडार छिपा हुआ, जिसमें से एक जड़ी-बूटी बेहद ताकतवर मानी जाती है. इसका नाम है जंगली तीखुर.
यूं तो जंगली तीखुर अमरकंटक के घने जंगलों में पाई जाती है पर अब जंगली तीखुर धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर है. इस जड़ी बूटी को खोज पाना भी इन दिनों मुश्किल होता जा रहा है. कई कारणों से इसे अश्वगंधा से भी तेज माना जाता है.
जंगली तीखुर कमजोर को भी बना देती है पहलवान
आयुर्वेदाचार्य जय शर्मा बताते हैं, '' तीखुर दो प्रकार के होते हैं. मैदानी जगह में मिलने वाले तीखुर की गुणवत्ता कम होती है. वहीं, जंगली तीखुर कुछ जगह में पाए जाते हैं जैसे उत्तराखंड जंगलों में, बागेश्वर धाम में और अमरकंटक के मैकल पर्वत शृंखलाओं के बीच घने जंगलों में. लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जंगली तीखुर अब अमरकंटक में विलुप्त होने के कगार पर है. यह ऐसी औषधि है कि एक झटके में शरीर की पूरी कमजोरी दूर कर देती है.''
अश्वगंधा से भी तेजी से काम करता है जंगली तीखुर
आयुर्वेदाचार्य जय शर्मा आगे बताते हैं, अमरकंटक के जंगलों में कहीं-कहीं जंगली तीखुर देखने को मिल जाते हैं. जंगली तीखुर अश्वगंधा से काफी तेज काम करता है. किसी भी प्रकार से किसी को शारीरिक कमजोरी है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं. जंगली तीखुर को सुखाकर पाउडर बना लें और दूध के साथ एक-एक चम्मच लेने से शरीर के अंदर सभी कमजोरी दूरी हो जाती हैं. ये यौन शक्ति को बढ़ाने में बेहद लाभकारी होता है.''
आयुर्वेदाचार्य आगे कहते हैं, ''दुबले-पतले लोग अगर इसके पाउडर को एक-एक चम्मच शहद के साथ लेते हैं तो शरीर का विकास तेजी से होने लगता है. गर्भवती महिलाओं को हाथ व कमर दर्द की समस्या के दौरान भी जंगली तीखुर को घी के साथ भूंज कर लड्डू बनाकर दिया जाता है.
कई बीमारियों में रामबाण है जंगली तीखुर
आयुर्वेदाचार्य के मुताबिक जंगली तीखुर एक औषधीय पौधा है जो पाचन, ऊर्जा बढ़ाने, रक्त शोधन और मूत्र संबंधी विकारों को ठीक करने में फायदेमंद है. यह शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जो इसे कमजोर, अनीमिया या शारीरिक कमजोरी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए रामबाण औषधि बनाता है, इसके अलावा, यह त्वचा रोगों, अल्सर, और हृदय रोग जैसी बीमारियों से भी राहत दिलाता है.